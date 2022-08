Ingyen kérhető lesz a Shadow of the Tomb Raider

A jövő héten újból magasabb fokozatba kapcsol a kampány, az Epic előzetes bejelentése szerint három terméket zsebelhetnek majd be a gamerek: a free-to-play Knockout City kidobós játékot elindítók ingyenes tartalmi csomagot kapnak, a harc helyett a világok felfedezését preferálók a Submerged: Hidden Depths világában merülhetnek el, a legnagyobb durranásként pedig a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition is ingyen kérhetővé válik egy hétre – olvasható az Origo cikkében.