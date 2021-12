Kétszer is gondoljuk meg, mielőtt kisállatot ajándékoznánk

Az ajándékozással hatalmas terhet teszünk az ajándékozottra, hiszen onnantól kezdve felelősséggel tartozik majd egy kisállatért, amit talán nem is akart. Emellett anyagi vonzata is van, hiszen a felelős állattartás, a helyes táplálás és a megfelelő állatorvosi ellátás biztosítása akár havi több tízezer forint is lehet. Hiába ajándékozunk állatot jó szándékkal szerettünknek, ezzel kellemetlen helyzetbe sodorhatjuk – írja a Híradó.hu.

Ha állat kerül a családunkhoz, át kell gondolnunk, hogyan oldjuk meg, ha hosszabb időre elutazunk. Magára nem hagyhatjuk, viszont az utazás némelyik faj esetében stresszel járhat.

Az sem mindegy, honnan szerezzük be az állatot. Ha szaporítótól vagy kisállat-kereskedésből vásárolunk, fennáll annak a veszélye, hogy a választott állat beltenyésztett, gyengébb idegrendszerű, esetleg genetikai betegségben szenved. Egy ilyen állat ellátása szintén költségesebb lehet, mint egészséges társaié. Így érdemes inkább tenyésztőt felkeresnünk. De választhatjuk akár az örökbefogadást is, hiszen ezzel megmenthetünk egy ártatlan életet. Karácsonyi ajándék gyanánt sokan a hörcsögöt tartják ideális választásnak, hiszen kis termetű, nem igényel sok foglalkozást, illetve a tartása sem bonyolult – olvasható az oldalon.

A teljes cikk ITT olvasható el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó Unsplash)