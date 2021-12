Mit ehet egy húsimádó, ha diétázik?

Ha valaki szeretne fokozatosan és egészségesen lefogyni, mindenképpen szüksége van a szervezetének fehérjére. Ennek feldolgozásából nyeri ugyanis a test a megfelelő mennyiségű energiát. A fehérje hiánya a gyerekeknél lelassítja például a növekedést, a felnőtteknél viszont csökkenti az izomtömeget, gyengíti a szívet és az immunrendszert. Mivel a húsok nem tartalmaznak szénhidrátot, remekül használhatók a diétához. Ez az ételféle a fehérjén túl elsődleges cink-, kalcium-, vas-, és B-vitamin-forrásunk. De mielőtt nekikezd a sütés-főzésnek, ismerjen meg néhány alapszabályt – olvasható a javaslat a diétaésfitnesz.hu cikkében.

Először inkább sovány húsokból válogassunk! A csirkét, a vadakat, a halat és a pulykát részesítsük előnyben!

Ha mégis megkívánjuk a sertést, a combjából készítsünk valami finomságot, abban van a legkevesebb zsír.

Együnk egy héten legalább kétszer halat: a pontyban, fogasban, harcsában, busában csak néhány százaléknyi zsír található, és energiatartalmuk 100 kalória/100 gramm alatt van.

Fontos, hogy a húsok elkészítésénél milyen főzési technikát használunk. Érdemes kerülni a zsírban tocsogó ételeket, inkább pároljunk, grillezzünk, és főzzünk!

Ne essünk túlzásba! Mint mindig, itt is az arany középút a lényeg. Egyforma arányban együnk a húsok mellé zöldséget és gyümölcsöt is!

MI A HELYZET A KOLESZTERINNEL?

Való igaz, hogy a húsfogyasztás befolyásolja a koleszterinszintet, de mint mindent, egy kis odafigyeléssel ezt is lehet szabályozni anélkül, hogy le kellene mondanunk a húsról. Az orvostudomány mai állása szerint, a magas koleszterinszint leginkább a génektől függ. De ha valaki túlzásba viszi az állati eredetű zsírok és az egyszerű cukrok bevitelét, és emellett mozgásszegény életmódot is folytat, akkor előbb vagy utóbb magas lesz a koleszterinszintje. Ha az értékeink magasak, mindenképpen kerüljük a zsíros húsokat, bensőségeket, szalonnát, töpörtyűt, húskészítményeket is!