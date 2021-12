Íme minden idők legdrágább karácsonyi ajándékai

A karácsonyi ajándékötletek tárháza szinte kimeríthetetlen, és ez fokozottan igaz a milliárdosokra, akiknek a megfelelő anyagi háttere is megvan ahhoz, hogy igazi különlegességekkel lepjék meg szeretteiket. Minden idők legdrágább karácsonyi ajándékai között az ékszerektől kezdve a méregdrága ingatlanokon keresztül az arany fürdőkádig a legelképesztőbb ötletekkel találkozhatunk – olvasható az Origó oldalán.

Minden idők legdrágább karácsonyi ajándékai

10. Tibeti masztiff – másfél millió dollár: A világhírű énekes, Chris Brown egyszer egy másfél millió dollárért (mintegy 450 millió forint) vásárolt tibeti masztiff-fal lepte meg a lányát karácsonyra

9. Aaron Spelling, „fehér karácsony” ajándékba – kétmillió dollár: Az amerikai forgatókönyvíró és producer, akinek olyan sorozatokat köszönhetünk, mint a Charlie angyalai, a Dinasztia és a Beverly Hills, egy karácsony alkalmával hóágyúkkal hamisítatlan hóborította tájjá változtatta hollywoodi otthonukat. Ezzel hatalmas meglepetést okozott gyerekeinek, akik az egész évben napsütötte Kaliforniában bizony egyáltalán nem voltak a fehér karácsonyokhoz szokva. Később lánya, Tori 2009-ben szintén hasonló ajándékkal lepte meg a gyerekeit.

8. Vízesés ajándékba – 1,6 millió dollár: Angelina Jolie, amikor még egy párt alkottak Brad Pitt-tel, egy alkalommal egy vízesést ajándékozott a férjének, a hozzá tartozó földterülettel, hogy ott megvalósíthassa egy titkos álmát. Brad ugyanis különös vonzalmat táplált az építészet iránt, és előszeretettel tanulmányozta a világhírű építész, Frank Lloyd Wright egy különleges építményét, amelyet egy vízesés felett hozott létre.

7. Mike Tyson arany fürdőkádja – 2,3 millió dollár: A volt profi bokszoló, Mike Tyson háromszázmillió dolláros vagyonával szinte mindent megengedhetett magának. Egy alkalommal egy 24 karátos aranyból készült fürdőkáddal lepte meg karácsonyra akkori feleségét, Robin Givenst. Az ajándék ára csekély 2,3 millió dollár volt.

6. A hongkongi szórakoztatóipari szupersztár, Aaron Kwok karácsonyi ajándéka – 2,6 millió dollár: A távol-keleti énekes, színész és táncos volt barátnőjének, Lynn Hungnak egy csodás panorámájú tengerparti luxusapartmant vásárolt 2,6 millió dollárért karácsonyi szuvenírként.

5. David Beckham ajándéka feleségének, Victoriának – hárommillió dollár: Beckham 2005-ben egy százezer dolláros gyémánttal kirakott retiküllel, egy egyéni igényeknek megfelelően kialakított ötszázezer dolláros Rolls-Royce-szal, és mindennek tetejébe egy 2,4 millió dolláros Boucheron rubintból és gyémántból készült nyaklánccal ajándékozta meg feleségét.

4. Gyémántból és rubintból készült gyűrű Liz Taylornak – 4,2 millió dollár: 1968-ban akkori férje, Richard Burton egy Van Cleef & Arpels által készített, 4,2 millió dollárt érő gyémánt és rubint gyűrűt ajándékozott Liz Taylornak karácsonyra.

3. Karácsonyi ajándék egy 22 éves milliárdos csemetének – 88 millió dollár: Nemcsak az amerikai gazdagok vesznek csillagászati összegekért karácsonyi ajándékokat szeretteiknek, hanem például az orosz milliárdosok is. Dimitrij Ribolovljev lányának, Jekatyerinának egy alkalommal megvásárolta a híres amerikai bankár, Sanford Weill 88 millió dolláros manhattani ingatlanát.

2. Két horribilis árú ékszer: a Kelet Csillaga és a Remény Gyémánt – 250 millió dollár, azaz most nagyjából 80 milliárd forint. A néhai amerikai milliárdosnő, Evalyn Walsh McLean egykor a világtörténelem két leghíresebb ékszerének is a birtokosa volt egyidejűleg. Az édesapjától 1908-ban rendezett esküvőjére, illetve karácsonyra kapott pénzösszegből megvásárolta a 94,8 karátos gyémántból, 34 karátos smaragdból és 32 gyöngyszemből álló Kelet Csillagát. Három évvel később pedig médiamágnás férjétől karácsonyra megkapta a 45,52 karátos Remény Gyémántot is ajándékba.

1. Az Orlov gyémánt – felbecsülhetetlen értékű: Nagy Katalin orosz cárnő közismerten rajongott a gyémántokért, és amikor Indiában előkerült egy fél tyúktojásnyi lelet, megbízta szeretőjét, Orlov grófot, hogy szerezze meg neki a különleges darabot. A gyémántot ezért a grófról nevezte el. Egy másik verzió szerint maga Orlov ajándékozta ezt a cárnőnek karácsonyra, ám ez a feltételezés eléggé valószínűtlen, mert a grófnak nem lett volna elég pénze egy ilyen ékszer megvásárlásához. Katalin azonban ezt a változatot erősítette, hogy ezzel elfedhesse az államkincstárból való túlzott költekezését. Noha több becslés is létezik a különleges drágakő értékére vonatkozóan, egyedülálló történeti értéke miatt azt gyakorlatilag lehetetlen pontosan megállapítani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)