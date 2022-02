Hot Iron, ahol egy óra edzés huszonhárom óra utólagos zsírégetéssel jár

A Hot Iron edzéseknél a főszereplő a súly, a fém, az összeszorított fog és a másnapi eszement izomláz. A kicsit sem szolid és nőies sportágtól, mint a súlyemelés, azért nem kell megijedni, bár egy olimpikon hölgy valószínűleg nem a falatnyi kétrészest választaná a Balaton-parton. Mi mindenesetre a lebutított változaton teszteltük, mennyire is lehetünk büszkék a bicónkra – olvasható a cikkben.

INDULÁS A KÍNPADRA

Lássuk azt a forró vasat! Minden kezdet nehéz alapon, német precizitással állította össze a Diéta és Fitnesz csapata a saját kis kínpadját, ami egy megemelt steppadból, a súlyzórúdból és a szabadon választott emelendő kilókból állt. Ezután összeszerelték a komplett súlyzószettet. Az edző ilyenkor megmutatja, hogy mi is a helyes testtartás a gyakorlatoknál, hogyan állítsuk be a derekat, a vállat, a nyakat.

Kis laza bemelegítő, a profiknak ismétlés, kezdőknek kőkemény koncentrálás, mert az az igazság, hogy ez is a tipikus esete annak, hogy valami rémesen egyszerűnek tűnik, pedig nem az.

ÉS MEGKEZDŐDIK AZ IZOMÉPÍTKEZÉS

Nagyszabású projekt lesz, ez az első percben kiderült. De élvezetes! Egyrészt, mert rögtön rájön, hogy ez tényleg hasznos, csuromvizes póló a bizonyíték, másrészt mert újfajta mozgáskultúráról van szó, a XXI. századi modern nők pedig alapból nyitottak mindenre.

Kezdtem magam beleélni, hogy már ez az egy óra is látszani fog a derekamon. Szóval, röpködtek a kezemben fel-le a kilók, néha inkább tonnák, de azért az óra is hamar elszállt. Rámentünk a hivalkodó izmokon kívül – bicepsz, tricepsz, has – a kritikus pontokra is. Volt igazi fiús fekve nyomás, guggolásból kiállás, erőfitogtatás! Meg kell jegyezzem, hogy az edzés legaktívabb részt vevője egy úriember volt. Valami gyerekkori álomra gyanakszom, a súlyok mérete és a totális elszántság láttán. Mondjuk, anyukám engem is cirkuszi súlyemelőnek öltöztetett a harmadikos farsangon… Érdekes.

A legvidámabb információ, amit az óra végén kapott a résztvevő, a következő volt: egy óra edzés 23 óra utólagos zsírégetéssel jár. Túl szép, hogy igaz legyen, de tényleg az. A profik szerint heti két óra hot ironozás életünk legjobb formájához vezet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)