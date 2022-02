A legrosszabb ötletek a fogkő házi eltávolítására

Lássuk, hogy mik a leggyakrabban emlegetett módszerek, és hogy miért lehetnek legjobb esetben haszontalanok, legrosszabb esetben pedig veszélyesek – írja a diétaésfitnesz.hu.

A FOGKŐ FELOLDÁSA ALMABORECETTEL, FEHÉR ECETTEL, CITROMLÉVEL, ASZKORBINSAVVAL STB.

Kezdjük a savas termékekkel. A pH skálán 1 és 6,9 közé esnek a savas, illetve 7,1 és 14 közé a lúgos anyagok (a 7 számít semlegesnek). Az 5,1-nél alacsonyabb pH értékű, savas kémhatású anyagok károsítják a fogzománcot, amely így demineralizálódik, azaz elveszíti az ásványianyag-tartalmát, és megpuhul. Ez előfordulhat bizonyos savas élelmiszerek fogyasztása közben is, ezért nagyon fontos, hogy savas ételek és italok fogyasztása után ne mosson rögtön fogat, hiszen fogzománca ilyenkor lényegesen gyengébb.

A baj csak az, hogy sok házi útmutató pontosan ezt javasolja – a fogzománc legyengítését, majd átsikálását egy fogkefével. Ez a módszer talán segít eltávolítani a fogkövet, de vele együtt a fogzománc is sérül. Habár az ilyen cikkek azt állíthatják, hogy rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert, és semmi bajuk tőle, gyakran túl későn veszik észre a gyenge fogzománc okozta problémát, amikor már nincs mit tenni ellene. Ezek az útmutatók gyakran aszkorbinsav, a citromsav, a fehér ecet, az almaborecet és a narancshéjak használatát javasolják, amelyek pH értéke mind jóval 5,1 alatt van.

A lényeg tehát, hogy a savas kémhatású élelmiszerek és egyéb savas anyagok nem csak a fogkőnek, hanem a fogzománcnak is ártanak majd, és ezt az áldozatot nem éri meg meghozni.

A FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA AKTÍV SZÉNNEL

Az aktív szén fekete színű fogkrém formájában is kapható a boltokban. Sokan fogfehérítő hatása miatt kedvelik, és valóban, szemcsés súrló állaga miatt az aktív szén képes kifehéríteni az elszíneződött fogakat. Szintén súrló hatása miatt javasolják a fogkő eltávolítására is, és habár ez egy működőképes módszer lehet, az aktív szén durva szemcséi a fogzománcot is tönkre tehetik, ha túl gyakran használják. Az aktív szén tehát nem tekinthető biztonságos megoldásnak a fogkőre.

A FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA KÓKUSZOLAJJAL

Az kókuszolaj egy teljesen természetes és a szájban biztonságosan használható anyag, csak éppen semmit nem csinál a fogkővel. A kókuszolaj baktériumölő hatású, azonban mivel a fogkő egy megkeményedett lerakódás, az antibakteriális készítmények és anyagok egyáltalán nem hatnak ellene. Amiben a kókuszolaj ténylegesen segíthet, az a fogkő megelőzése – ez az olajos öblögetés egyik jótékony hatása.

A FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA 3%-OS HIDROGÉN-PEROXID OLDATTAL

A hidrogén-peroxid mind a lepedék eltávolítására, mind a fogak fehérítésére hatékonyan alkalmazható (a megfelelő mennyiségekben), a fogkő ellen azonban semmit sem használ. Ahogy oxigént enged ki magából, a hidrogén-peroxid csökkenti az anaerob baktériumok mennyiségét az ember szájában, és segíthet megtisztítani a fogíny nehezen hozzáférhető részeit is.

Az egyetlen probléma, hogy a hidrogén-peroxid nem válogat, és a szájban leledző hasznos, jótékony baktériumokat is elpusztítja. Ennek akár hosszútávú negatív hatásai is lehetnek, például megnőhet a fogszuvasodás kockázata.

A hidrogén-peroxid az emésztésre is kihat, ráadásul egyes tanulmányok szerint rákkeltő hatású lehet. Összességében nem ajánlott tehát a rendszeres használata, főleg nem a fogkő ellen.

A FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSA SZÓDABIKARBÓNÁVAL

A szódabikarbóna egy természetes, nem mérgező termék. Sok fogkrémben fellelhető alapanyagként, de önmagában, tisztán is könnyedén beszerezhető. A szódabikarbóna csak enyhén súroló hatású, ezért használata kevésbé káros, mint az aktív széné, mégis hatékony lehet a lepedék eltávolítására. Kémhatása nem savas, ezért hacsak nem használják túl gyakran, valószínűleg nem tesz majd kárt a fogzománcban sem. Azonban a szódabikarbónát sokkal inkább a fogak fehérítésére szokás használni, nem pedig a fogkő eltávolítása céljából. A fogkő eltávolításához nagyon gyakran kellene alkalmazni a szódabikarbónát, ami már a fogak épségét is veszélyeztetné.

HOGYAN TÁVOLÍTSUK EL AKKOR A FOGKÖVET?

A legjobb, ha szakemberre bízzuk fogainkat és felkeressük a fogorvost a fogkő eltávolítása érdekében. A fogorvos tudja egyedül úgy leszedni a fogkövet, hogy ne okozzon kárt sem a fogzománcban, sem az ínyben.

