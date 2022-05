Három meggyőző érv a lestyán fogyasztása mellett

2. Felturbózza az immunrendszert

Kiemelkedően magas B- és C-vitamin tartalma miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani belőle, hiszen javítja az immunrendszer működését. Mindemellett az idegrendszerre is jó hatást gyakorol: a magas B-vitamin tartalom miatt nyugtató hatással is bír.

3. Igazi gyógyír

Erős, intenzív illatát illóolajoknak és kumarinoknak köszönheti, a benne lévő ftalidoknak köszönhetően enyhíti a gyomor és a belek simaizom-görcseit, de jótékony hatással van a húgyhólyag és a húgyutak görcseire is. Segíti az emésztést, hiszen erős ízének köszönhetően serkenti az emésztőnedvek termelődését. Puffadás megelőzésében is kiváló, és étvágytalanság ellen is érdemes fogyasztani.

Vizelethajtó hatásának hála csökken a szervezetben a húgysav mennyisége, így több ízületi betegség ellen is hatásos. Méregtelenítő hatásai miatt fogyasztható húgyúti fertőzések és prosztata problémák esetén is.

A gyökeréből készült tea így fogyasztható: 1 evőkanál szárított gyökeret áztassunk 10 percig forró vízben, majd szűrjük le. Figyelem: súlyos vesebetegség esetén és terhesség alatt nem szabad fogyasztani!

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)