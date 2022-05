Rekordbevétellel zárult az idei Met-gála

Az eseményt évente rendezik meg, hogy a múzeum divattörténeti intézetének működését támogassák a befolyó összegből. A Costume Institute ebből a pénzből fedezi az olyan nagyszabású kiállításait is, mint a Met-gála napján megnyílt, a közönség számára május 7-étől látogatható In America: An Anthology of Fashion (Amerikában: A divat antológiája) című divattörténeti áttekintés.

A Met-gálát rendszerint május első hétfőjén rendezik meg, de a pandémia miatt tavaly szeptemberre halasztották. A tavalyi és az idei gála összesen 33,7 millió dolláros (12,2 milliárd forintos) bevételt hozott – tette közzé az intézet.

A hétfő esti gálán összesen mintegy négyszáz vendég vett részt.

Borítókép: Jared Leto amerikai színész, zenész és Alessandro Michele olasz divattervező a Met-gálán 2022. május 2-án (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)