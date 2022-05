Színészek a múzeumban

Az Aki letette a fegyvert című vezetés a katonáról kialakult kép árnyalására vállalkozik. Görgei családi hátteréről, kémikusi végzettségéről és katonai-politikai szerepvállalásáról új információkkal gazdagodhatunk az állandó kiállítás tárgyai között.

Kiss Ernő Zsolt lapunknak elmondta, hogy a karakter megformálásához többletet adtak a múzeumban megszerzett ismeretek:

– Segítségemre voltak a múzeumi munkatársak, mert kaptunk tőlük olyan kiadványokat és információkat, amelyek sokban hozzájárultak ahhoz, hogy hitelesen lehessen megformálni ezeket a karaktereket. Így nem vesztünk el a nagy adathalmazban, hanem sikerült kiszűrni a releváns információkat. Ez nemcsak a látogatóknak érdekes lehetőség arra, hogy elmélyedjenek a történelemben, de számunkra is kiváló alkalom, hogy jobban megértsük hőseink életét.

A körülbelül egyórás tárlatvezetés során a szabadságharchoz kapcsolódó információkon túl izgalmas színházi kulisszatitkokat is megismerhet a látogató, sőt kérdésekre is örömmel válaszolnak mind a színészek, mind a múzeumpedagógusok.

Borítókép: Szekán Rebeka múzeumpedagógus és Kiss Ernő Zsolt színművész (Fotó: Harányi Nikolett Melinda)