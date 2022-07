Először díjazta magyar éttermek borlapját a világ egyik legbefolyásosabb szaklapja

Először díjazta négy magyar – három budapesti és egy miskolci – étterem borlapját is a világ egyik legbefolyásosabb borszakmai lapja, a Wine Spectator.

A számonként hárommillió olvasót megszólító, amerikai bormagazin évtizedek óta minden esztendőben közzéteszi Restaurant Award listáját, amelyben – a Michelin-csillagokhoz hasonlóan – három szinten díjazza a világ legizgalmasabbnak ítélt borlapjait, egy (Award of Excellence), kettő (Best of Award of Excellence), illetve három (Grand Award) poharat adományozva.

A budapesti Felix Kitchen & Bar először két évvel ezelőtt nyerte el az egypoharas minősítést, amelyet tavaly is megtartott, a most pedig már két pohárral díjazta a Várkert Bazár mellett található étterem borlapját a Wine Spectator.

Az étterem borprogramját vezető Czinki Tamás – aki Magyarországon egyedüliként érte el a Master Sommelier titulust – külföldi tapasztalatait hasznosítva állította össze a dinamikusan változó, mintegy 500 tételes borlapot, számos Magyarországon máshol nem elérhető tételt is felsorakoztatva – közölte a Felix Kitchen & Bar.