Ötnapos dinnyés diéta, amit nagyon szeretni fog

Nem is érzi majd, hogy diétázik, mert soha nem lesz éhes. Ráadásul olcsó és mégis rendkívül egészséges – írja a Diéta és Fitnesz magazin.

A sárgadinnye és a görögdinnye is több mint 90 százaléka víz. Zsírt, koleszterint nem, rostot viszont rengeteget tartalmaz. A szakértők szerint nemcsak az íze miatt érdemes az érettebbek közül válogatnunk, de azokban van a legtöbb kálium, A-, B6- és C-vitamin is.

VEHETI SZIGORÚAN, DE KÖNNYEDÉN IS!

A dinnyediétának több típusa van, nincs kőbe vésve, miként próbálja ki. Hatékony, hiszen míg egy átlagos diétában 10 dkg étel kb. 450 kalóriát tartalmaz, 10 dkg görögdinnye mindössze 28 kalória.

HA CSAK GÖRÖGÖT FOGYASZT

Ha valaki nagyon elszánt, kipróbálhatja, milyen az, amikor három napig csak dinnyét fogyaszt.

Vághatja kockára, majszolhatja jegesen, de akár le is turmixolhatja. Ilyenkor érdemes napi két kiló gyümölccsel számolni. A kúra végére, akár három kilótól is megszabadulhat.

Ha ezt a variációt választja, tartson egy-egy felvezető és leépítő napot, amikor a dinnye mellé teljes kiőrlésű kenyeret vagy barna rizst is fogyaszt.

A LEGJOBB DINNYETRÜKKÖK

Tartson kis görögdinnyekockákat a hűtőben, és ezt nassolja fagyi helyett napközben

Igyon dinnyelevet a kalóriadús, cukros üdítők helyett! A dinnyeléből jégkockát is készíthet, amely különleges és üdítő, és elnyomja a cukor utáni vágyat.

Egyen meg egy nagy szelet dinnyét egy órával a három főétkezés előtt, így kevesebbet étkezik később

EGY NAP PIROS, EGY NAP SÁRGA

Ez a kúra könnyebben tartható, hiszen a dinnye mellé egy kevés szénhidrátot, fehérjét is ehet. Napi 2-2,5 kg dinnyére lesz szüksége, amit öt részre kell elosztani.