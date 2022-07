Korábban érhet véget a dinnyeszezon

Bár még csak július második felében járunk, a szakemberek szerint az idei dinnyeszezon már elérte a csúcsát, ezt követően pedig lassan, de biztosan csökkenni fog a kínálat is. Hiánytól azonban idén sem kell tartaniuk a vásárlóknak, a hazai piacok ellátása bőségesen biztosított, és elképzelhető, hogy a következő hetekben is jut majd exportra is a magyar dinnyéből.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb beszámolójából kiderült: az extrém hőhullám nagymértékben befolyásolja az idény alakulását, ennek hatására a későbbre időzített tételek is korábban érnek be. A hőség miatt a szezon csúcsidőszaka jelentősen lerövidült, összeérett a dinnye, ráadásul a szélsőségesen meleg idő óriási kihívást jelent a gazdáknak is.

A csapadékszegény, de rettentően meleg időjárás miatt az öntözőberendezések szinte szünet nélkül üzemelnek a hazai dinnyeföldeken, a termelőknek pedig az is nagy kihívást jelent, hogy megvédjék a termést az erős napsugaraktól.

A földeken dolgozó idénymunkások és szedők egészségi állapotára is figyelni kell, nem feledkezve meg arról, hogy egyesek már hetek óta ilyen körülmények között dolgoznak a földeken. – Ilyen melegben lehetetlen ugyanannyit dolgozni, mint normál esetben, és a szélsőséges hőségben nyilván a munkások teljesítménye is elmarad a szokásostól. Közben pedig ott a szerződéses nyomás, hogy kamionnyi tételeket kell időre leszedni és útnak indítani – hívta fel a figyelmet a FruitVeb.

Bár a hőség miatt a termésátlagok is sok helyen elmaradnak majd a szokásostól, van, ahol hektáronként húsz tonna a hozambeli különbség az előző évekhez képest. Hiánytól azonban idén sem kell tartaniuk a vásárlóknak, a hazai piacok ellátása bőségesen biztosított, és elképzelhető, hogy a következő hetekben is jut majd exportra is a magyar dinnyéből.

A jelenleginél alacsonyabb árakra ugyanakkor már nem lehet számítani. Ahogyan csökken a piacra érkező dinnye mennyisége, úgy kúsznak majd egyre feljebb az árak is. Az ágazat szereplői egyébként – az elmúlt évekkel ellentétben – elégedettek az árak alakulásával. Az egyik fő termesztőkörzetben, Békés megyében az utóbbi napokban átlagosan kilónként 80-100 forint körül alakult a magvas, és 115-120 forintos sávban mozgott a magszegény dinnye ára.

A Fruit­Veb szerint az idén kiegyensúlyozottan alakult a dinnyeár, ebben a szezonban sem katasztrofálisan alacsony, sem kiugróan magas árakkal nem lehetett találkozni.

A szakemberek úgy látják, hogy különösen azoknál a termelőknél alakulnak szépen az idei pénzügyi mutatók, akik az árak emelkedése előtt, még a tavalyi év vége felé be tudták szerezni inputanyagkészleteiket, és esetleg valamennyi felületen korai dinnyét is termesztettek. – Már most látszik, hogy sok helyen újra fog kötni a dinnye, ezért augusztusban még egy harmad vagy negyed termést lehet majd betakarítani, ha az időjárás megfelelően alakul, ami megmentheti a szezont azoknál a termelőknél is, akiknél a hozamok jelentősen visszaestek – olvasható a szakmaközi szervezet elemzésében.

Miközben a forróság alapos fejfájást és jelentős pluszmunkát okoz a termelőknek, a fogyasztást mi sem ösztönözhetné jobban, mint a 30 fok fölé emelkedő hőmérséklet.

Köztudott, hogy a görögdinnye iránti kereslet általában a hőmérséklettel egyenes arányban nő, vagyis minél melegebb van, annál több fogy a hűsítő termésből. A növekvő fogyasztás ugyanakkor úgy tűnik, az idén csak a belföldi piacra igaz, a nyugat-európai országokban, főként Németországban az elszálló rezsidíjak és élelmiszerárak miatt az emberek igyekeznek visszafogni a kiadásaikat, így zöldségre és gyümölcsre is kevesebbet költenek, mint korábban. A FruitVeb szerint ez a hatás Németországban már az év korábbi szakaszában megmutatkozott a szamócánál és a spárgánál is.