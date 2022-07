Nyáron síelne vagy snowboardozni? Megoldható!

Bár évről évre népszerűbb a síelés és a snowboardozás, a téli sportágakat a legtöbben még mindig a hideg, téli hónapokkal és a hófedte hegyekkel azonosítják. Pedig manapság, amikor már mesterséges szörfmedencéket is kialakítanak, sincs semmi akadálya, hogy zárt sípályákat hozzanak létre olyan helyeken, ahol egyébként odakint tombol a hőség.

Ski Dubai

Még szép, hogy Dubaiban is van zárt síkomplexum, ami nem nélkülözi a luxust, és az öt pálya közül bárki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt – feltéve, hogy van elég pénze. Az, hogy állandóan mínusz négy fok van, nem annyira meglepő, az már inkább, hogy pingvinekkel is lehet találkozni, és a 22 500 négyzetméteres komplexumban állandóan friss hó biztosítja a tökéletes élményt. Mellesleg nemcsak síelni és snowboardozni, hanem bobozni is lehet, ha valaki arra jár.