Hatékonyabbak a kevesebb összetevős étrend-kiegészítők

Algák: Az emberi fogyasztásra is alkalmas algák kivételes tulajdonságaiknak köszönhetően egyre népszerűbb összetevők a különböző étrend-kiegészítőkben. Az algák kiváló B-vitamin-forrásnak tekinthetők, mely vitamincsoport szabályozza a szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcserét (így az energiatermelést). Ráadásul az idegrendszer megfelelő működéséhez, továbbá a bőr, a szem és a haj egészségéhez is hozzájárulnak. Az algák kitűnően hasznosuló vasat, magnéziumot, kalciumot, cinket, szelént, káliumot tartalmaznak, de megtalálható bennük számos fontosabb színanyag (karotinoid vegyületek) is.

Kreatin: A kreatin egy olyan szerves vegyület, mely nagy szerepet tölt be a sejtek, szövetek (főként az izomszövet) energiaellátásában. A kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők alkalmazása főként rövid időtartamú, ismétlődő izommunka esetén lehet hasznos, mint pl. súlyzós edzés vagy sprintszámok. Ha elegendő kreatin-foszfát áll a szervezet rendelkezésére, az energiaszolgáltató folyamatok gyorsan, akadálytalanul mehetnek végbe. Ez hatékonyabb izomösszehúzódást, izommunkát eredményez, ezáltal nő az izomerő és a teljesítmény is.

