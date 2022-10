Idén újra van okunk reménykedni a fehér karácsonyban

Hosszú távú előrejelzést adni az időjárásra vonatkozóan nagyon nem egyszerű feladat. Már egy hétre előre jelezni az időjárást is bonyolult és nagy hibaszázalékot rejt, egész egyszerűen azért, mert rengeteg a változó az ilyen egyenletekben – írja a Köpönyeg.hu.

Ráadásul minél hosszabb időintervallumra igyekszünk előre jelezni valamit, annál nagyobb a hibaszázalék. Ennek ellenére azért vannak jelek, amik óvatos becslésekre adnak okot.

Ezek a jelek most a Szibériát érintő korai és nagy mennyiségű havazások.

A tapasztalatok alapján is tudjuk, illetve mostanra több tanulmány is igazolta, hogy a szibériai hótakaró, és az, hogy mikor kezd kialakulni az évben, következtetni enged arra, mennyi hóval számolhatunk az adott év téli hónapjaiban. Az ok, hogy ez a hótakaró hatással van a Polar Vortexre.

A hótakaró vastagsága negatívan hat a Polar Vortexre, vagyis gyengíti azt. Ha pedig ez az áramlás gyenge, akkor könnyebben omlik össze, vagyis a hideg, sarkvidéki levegő sokkal lejjebb juthat az északi féltekén, mint azt megszokhattuk. Nagyon leegyszerűsítve tehát ha a szibériai hó korán érkezik, az jó eséllyel azt is jelenti, hogy mind Észak-Amerika, mind pedig Európa jelentős része számíthat a téli hótakaróra. Hogy ez karácsonyig megérkezik-e, az már egy másik kérdés.

