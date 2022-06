Bilderberg-csoport, Világgazdasági Fórum és WHO: éljen a világkormányzás!

Nagyon meglepődnének, ha azt állítanám, hogy a világ vezető politikusait, tudósait, vállalatvezetőit, bankárait, médiamoguljait, közvéleményformáló gurujait stb. tömörítő Bilderberg-csoportban is hasonló célok fogalmazódnak meg immáron hosszú évek óta, mint a WEF-ben, és más összefüggésekben az ENSZ egyik szervezetében, a Gebrejesus nevű, volt kommunista politikus által irányított WHO-ban?

Nem, szerintem nem lepődnének meg.

Állítsuk össze tehát gyorsan azt a listát, mely globális szervezetek dolgoznak a világ nemzetközivé tételén.

1920-ban alakult a Londoni Királyi Külügyi Intézet, másik nevén a Chatham House, melynek 75. születésnapi ünnepségén még a királynő is megjelent. Testvérintézménye az 1921-ben alakult New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, amely kiadja a Foreign Affairs nevű, óriási befolyású folyóiratot. 1945-ben jött létre az ENSZ, ennek szakosított szervezeteként a WHO 1948-ban. 1954-ben szervezték meg az első Bilderberg-találkozót a hollandiai Bilderberg Hotelben (innen a név), 1971-ben alakította meg a Henry Kissinger-tanítvány, a német Klaus Schwab a Világgazdasági Fórumot. Említésre méltó még az 1973-ban alakult Tripartit Bizottság, amelyben meghatározó szerepet játszott Zbigniew Brzezinski volt nemzetbiztonsági főtanácsadó.

Tény azonban, hogy az utóbbi években a globális elit „zászlóhajójává” a WEF vált, Klaus Schwab láthatóan elemében van, például a májusi rendezvényükön már eleve egy hatalmas közösségnek nevezte a megjelenteket, és így fogalmazott: „Megvannak az eszközeink a világ állapotának javítására, de két feltétel szükséges: Az első az, hogy mindannyian nagyobb közösségek felhatalmazottjaiként lépjünk fel (tehát nem mint nemzetállam – F. T.), hogy nem csak saját érdekeinket, hanem a közösséget is szolgáljuk.”

S most csatlakozott a WEF és a WHO mellé a Bilderberg-csoport is.

A Bilderberg-csoport saját céljairól nem árul el semmit – ugyanis követik a Chatham House szabályait, melyek teljes titoktartást írnak elő –, tehát bizonyára konteo azt gondolni, hogy követik Klaus Schwabékat. Ám erről kicsit mást árul el az, amit 2001-ben Denis Healey volt bilderberges résztvevő, egyben brit munkáspárti (!) politikus nyilatkozott, imígyen: „azt állítani, hogy világkormányra törekedtünk, túlzás, de van némi igazságalapja…”

Ennyi talán elég is.

De vajon miért fontos erről beszélnünk, ráadásul szerintem egyre többet?

Azért, hogy amikor már az ajtónkon kopogtatnak, legalább akkor tudjuk, hogy kik ők és mit akarnak.

De jobb lenne már most reagálnunk minderre… Amíg nem késő.