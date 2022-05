Bízhatunk Elon Muskban?

Elon Musk, ha igaz, megvásárolja a Twittert, s úgy nyilatkozott, újra a szólásszabadság platformjává kívánja tenni azt.

Musk egyébként a „szólásszabadság abszolutistájának” nevezi magát. A vélemények szabad áramlását ígéri a Twitteren, az olyan beavatkozásokat, mint például Donald Trump fiókjának végleges eltávolítása, elfogadhatatlannak tartja. Vagyis: megszünteti a cenzúrát.

Musk, a SpaceX és a Tesla tulajdonosa, jelenleg a világ leggazdagabb embere. Nagyon nem mindegy a világ számára, hogy mit akar, mit gondol Musk, mi vezeti a lépéseit.

Döntő kérdés: hol áll a globalisták és a nemzeti szuverenisták, a liberálisok és a konzervatívok közötti küzdelemben?

Egy bizonyos: ne ítélkezzünk túl gyorsan. Már sokszor megvezettek bennünket politikusok, közéleti szereplők, milliárdosok, jótékonykodó filantrópok. Hogy csak egyetlenegy példát mondjak, de már úgy is kitalálták: Soros György.

Tehát nem árt az óvatosság Elon Musk szerepének megítélésében sem.

Éppen ezért arra érdemes a leginkább figyelni, hogy kik, hogyan reagáltak nagyszabású lépésére, a Twitter megvásárlására, s annak kijelentésére, hogy alapjaiban meg akarja reformálni a Big Tech céget, meg akarja szüntetni a konzervatív, nemzeti nézeteket vallók cenzúrázását.

Nos, a reakciók mindent elmondanak: az amerikai demokraták, a liberálisok, a globalisták és a multicégek kétségbeesetten kapkodják a levegőt, és felbőszülten rontanak rá Muskra.

Először is: Soros György. Gyuri bácsi kijelentette, hogy Musk „felfogása” a szólásszabadságról meg fogja mérgezni az internetet”… Hát persze: a konzervatív és szuverenista nézetek mérgezők, tudjuk mi ezt jól, Gyuri bácsi…

Bill Gates figyelmeztette Muskot, hogy ne változtasson a Twitter eddigi moderálási politikáján. Értjük.

De persze megrémültek a demokrata politikusok is. Elisabeth Warren (ó, az a bizonyos Warren-bizottság…) azt tudta mondani, hogy Musk vásárlása „veszélyt jelent a demokráciára”. Hát persze: demokrácia azt jelenti liberáliséknál, ha a konzervatívok nem szólalhatnak meg, csak ők. Én még úgy tanultam valamikor, hogy az egyes nézetek elhallgattatását diktatúrának hívják, ilyen volt például a Szovjetunió vagy most Észak-Korea… De fejlődik a világ, s vele a liberálisok.

Tim Lin demokrata tanácsadó attól retteg és aggódik, hogy a végén még Donald Trump amerikai elnök megszólalhat újra a Twitteren… Nyilván, egy amerikai elnök azért mégse beszélhessen bárhol és bármikor…

De Európa globalistái sem különbek. Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter szerint, ha Musk megvalósítja elképzeléseit, akkor az a közösségi platform szavahihetőségének masszív elvesztését jelentené (!), és a demokráciát is veszélyeztetné… Hát hogyne: csak a liberális-globalista vélemények szavahihetők, minden más hazugság. Jaj, Orwell, jaj, Huxley!

És lepődjenek meg: a magát rendkívül nyitottnak mutató Macron is megnyilvánult. Íme: „Amikor azt olvassuk, hogy mit gondol Elon Musk, aki libertárius, rájövünk, hogy neki is van egy világnézete. (Hát ez borzasztó! – F. T.) Márpedig az a társadalom, amely így kirajzolódik, nem mindig demokratikus.” Most sírjunk vagy nevessünk Macronon?

Nagyon fontos mozzanat a mi szép, új világunkról, hogy számos gigacég jelentette be – többek között a Coca-Cola is –, hogy bojkottálni kell Musk Twitterét.

És most azokról, akik üdvözlik Musk terveit: először is Donald Trump, aki „jó embernek” tartja Muskot. Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó „száz százalékban támogatja” a milliárdos terveit. Ted Cruz texasi szenátor szerint évek óta a legjobb fejlemény Musk színre lépése a szólásszabadság szempontjából.

Ennyi talán elég is, bár hozzátenném még, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterünk is gratulált Musknak és őt idézve azt írta, a szólásszabadság a demokrácia alapköve.

Hát ez utóbbi bizony nagyon igaz.

Tény, hogy már láttunk életünkben karón, sőt még kórón is varjút eleget, de azért az erővonalak kirajzolódtak Musk körül, és ez azért mégis biztató.

És egyáltalán: ha a világ egyik leggazdagabb embere legalább részben más, mint az összes többi globális pénzügyi guru Rotschildéktól Bill Gatesen át mondjuk Klaus Schwabig, akkor már van okunk egy kicsit reménykedni…

Borítókép: Elon Musk (Fotó: Britta Pedersen/Pool/AFP)