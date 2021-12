Több mint 15 milliárd forinttal ösztönzi a kormány az álláskeresők felvételét

– A Vállalkozások munkaerő-támogatása programban megítélt összes forrás már meghaladta a 15 milliárd forintot. Mostanáig több mint 34 ezer regisztrált álláskereső új munkaadója nyújtott be kérelmet, mintegy 28 ezer új alkalmazott után pedig meg is ítélték a kormányzati támogatást – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: a jól célzott segítség elsősorban a keleti országrészben járul hozzá a dolgozni akarók elhelyezkedéséhez.

Az ITM csütörtöki közleménye emlékeztet: a Vállalkozások munkaerő-támogatása 2020 őszétől eredetileg a 25 év alattiak és az alacsony iskolai végzettségűek alkalmazására ösztönözte a foglalkoztatókat. Nyár eleje óta már minden, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső felvételéhez igényelhető az állami hozzájárulás. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – fele, de legfeljebb 100 ezer forint lehet. A munkaadók fél éven át így összesen akár 600 ezer forintot kaphatnak egy új kolléga felvétele után.

A program bővítésével novembertől elérhető új bértámogatás kifejezetten a szakképzettséggel rendelkező, 30 év alatti álláskeresőket célozza meg. Az első kilencven napban a frissen felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit térítik meg, a folytatásban fél éven át igényelhető a Vállalkozások munkaerő-támogatása is. Egy szakképzett fiatal munkába állását összesen több mint 1,9 millió forintnyi munkáltatói kiadás átvállalásával könnyítheti meg a kormány. Az első néhány héten 147 ember után kértek összesen több mint 124 millió forint támogatást. A program részletes feltételei a Munka.hu oldalon olvashatók.

Schanda Tamás kifejtette:

A magyar emberek nem segélyből, hanem munkából szeretnének megélni. A rendszerváltás óta nem tapasztalt szinten áll a foglalkoztatás, mintegy 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. Az álláskeresők száma már jócskán a tavaly januári érték alá csökkent, és várhatóan tovább mérséklődik. A magyar családok még nagyobb mértékben részesülhetnek a gazdasági növekedés eredményeiből a minimálbér és a garantált bérminimum közel húszszázalékos megemelésével. A munkaalapú társadalom és gazdaság kiépítésében elért eredményeket tehát megvédtük, ütemvesztés nélkül haladunk tovább a teljes foglalkoztatás felé

– mondta.

Az államtitkár hozzátette, hogy a Vállalkozások munkaerő-támogatása újabb kézzelfogható segítséget jelent az álláskeresőknek. A kezdeményezés különösen a keleti országrészben sikeres, a támogatottak tizede Hajdú-Bihar megyei, 9-9 százaléka él Bács-Kiskun vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A megítélt összegekben már átlépte az egymilliárdos határt Baranya, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Minden második munkába álló e hat megyében lakik, az elnyert források fele itt hasznosul – olvasható az ITM közleményében.

