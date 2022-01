Rövidesen megkezdik a debreceni nemzetközi repülőtér átfogó fejlesztését

Megújul a debreceni repülőtéren a kifutópálya és a gurulóút-rendszer, emellett új arculatot kap az utasterminál, az üzemeltetés pedig a jelenleginél fenntarthatóbbá válik. A nyílt pályázaton a Bord Építészeti Stúdió debreceni nemzetközi repülőtér fejlesztési tervét választották a hét induló közül. A vállalkozás korábban a debreceni stadiont és a strandfürdőt is érintő beruházások pályázatán is nyert. A nyertesén kívül a többi pályázat legjobb ötleteit is beépítik a tervezés során.

Azért van szükség Magyarország másik nemzetközi repülőterének fejlesztésére, mert a jövőben várhatóan jelentősen nő az utasforgalom és a környék vállalkozásai is élnének a légi áruszállítás előnyeivel. Számos külföldi cég egyenesen a repülőtér mellett kialakított, akár ipari parknak is nevezhető zónában helyezte el raktári és egyéb épületeit.

A járvány előtti évben hatszázezer utast fogadó repülőtér a fejlesztésével a hárommillió utast célozza meg. Ehhez méretezik majd az új terminált és a további infrastrukturális fejlesztéseket.

Mindezeket az elképzeléseket segíti, hogy az állam tulajdonosként belép a repülőteret üzemeltető gazdasági társaságba. Még ebben a hónapban a közgyűlés elé kerül az erről szóló javaslat. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett, és Debrecen gazdasági fejlődése is indokolttá teszi a kapacitás növelését.

Borítókép: A debreceni repülőtér épülete (Fotó: Logsped.hu)