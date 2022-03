Javult a helyzet, véget érhetnek a korlátozások

Megszűntek a madárinfluenza miatt elrendelt területi korlátozó intézkedések, de a veszély nem múlt el – hívta fel a figyelmet a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság tájékoztatása szerint már több mint egy hónapja nem mutatták ki a vírust a hazai baromfiállományban, így a továbbiakban nincs szükség a korlátozásokra. A járványügyi fegyelem betartása azonban továbbra is fontos, mert a vírus még jelen van az országban. Továbbra is országszerte kötelező a járványvédelmi minimumfeltételek teljesítése és a magas kockázatú területeken a baromfik zártan tartása.

Az utolsó madárinfluenza-járvány Bács-Kiskun megyében tört ki, a Nébih mostani döntésének köszönhetően azonban már ebből a megyéből is megindulhat a belföldi és az uniós szállítás.

Az Állategészségügyi Világszervezet vonatkozó előírásai szerint Magyarország legkorábban április 8-án nyerheti vissza madárinfluenza-mentes státusát, vagyis leghamarabb ekkor kezdődhet meg újra a szállítás a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó, úgynevezett harmadik országokba.

Borítókép: Csengele - libatelep, (Fotó: Török János TJ Délmagyarország)