– Az vagy, amit megeszel! Tehát a biztonságunk az élelmiszer-biztonsággal kezdődik – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: ha Brüsszel elvonja a forrásokat a gazdáktól, akkor tönkre fognak menni, és keresztet vethetünk a megbízható, minőségi, helyi élelmiszerekre.

– A gazdák most mindannyiunkért küzdenek, mert ha az Európai Unió külföldi agrármultik játszóterévé válik, akkor nincs megállás. A szó szoros értelmében azt fognak velünk megetetni, amit csak akarnak – tette hozzá.

Felháborító és elfogadhatatlan

A minap Nagy István agrárminiszter felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel csökkenteni akarja a gazdáknak járó támogatásokat. A tárcavezető a köztévében elmondta: mindent el kell követni és minden eszközt föl kell használni az Európai Bizottság új költségvetési terve ellen, amely ellentétes mindazzal, amelyben az EU Tanácsának magyar elnöksége alatt a tagállamok agrárminiszterei egyetértettek. Nincs józan politikai erő, amely támogatni tudná a gazdák jövőjét veszélyeztető brüsszeli elképzelést, amely azzal is komoly feszültségeket okozhat, hogy a tagállami kormányoknak választaniuk kell a kohéziós és az agrárpolitika támogatása között.

A miniszter úgy látja, a brüsszeli tervezet burkoltan Ukrajna támogatásáról szól, ehhez keresik a forrásokat, ezért nem lenne külön kerete az agráriumnak, mert azzal rögtön nyilvánvalóvá válna a források csökkentése.

Veszélyes az is, hogy az EU az ellenőrizetlen termelésű ukrán termékek és az olcsó dél-amerikai importáru beengedésével akarja csökkenteni az élelmiszerárakat, közben pedig azt sem tudni, ki vállalja a felelősséget a kockázatokért, a minőségromlásért, az európai kultúrtáj fennmaradásáért, ki fogja élhetővé tenni a környezetet, megművelni az európai földeket.

Nagy István abban bízik, hogy nemzetközi fellépéssel meg lehet akadályozni a bizottsági tervek megvalósulását. A környező országok a visegrádi államokkal együtt elutasítják a kezdeményezést, és a francia álláspontban is lehet bízni, mert abban mindig megjelenik a gazdák hangja is.

Az agrárminiszter korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdálkodók megélhetését ellehetetlenítené, az élelmiszer-biztonságot pedig veszélyeztetné az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, különösen úgy, hogy Brüsszel ezzel egyidejűleg megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt is. Az egyezmény elfogadása esetén az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac országai közötti vámok jelentős részét megszüntetné, és egy új, mintegy 800 millió fős piac jönne létre. A megállapodás jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A tervezet alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az unióba kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint cukor és méz.