Befékezett idén az agrárexport

Csökkent a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportja az idei első fél évben. A visszaesés a termékcsoportok nagy részében jellemző volt, de a szaldó csökkenésére a legnagyobb hatással a gabonaexport megfeleződő, értékben pedig a kétharmadára történő visszaesése volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 12:47
Illusztráció Fotó: AFP
Az elmúlt év első félévivel ellentétben hétmilliárd euró alatt maradt a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportja 2025 első az hónapjában, a legnagyobb veszteséget pedig a gabonaexport szenvedte el – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentéséből. A 6,679 milliárd eurós export mellett az import értéke 4,92 milliárd euró – az egy évvel korábbi 4,844 milliárd után alig növekedve – így agrár-külkereskedelem aktívuma 1,76 milliárd euró volt, 374,3 millió euróval 17,5 százalékkal kevesebb, mint 2024 első hat hónapjában. A makroadatokkal összevetve az agrár-élelmiszeripari export rosszabbul teljesített: értéke 5,2 százalékkal mérséklődött, miközben a nemzetgazdasági exporté 2,5 százalékkal emelkedett. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése a teljes nemzetgazdasági export értékéből az idei első fél évben 8,9, az importéból pedig 7,1 százalék volt.

Baja dunai kikötő teherszállítás árúfuvarozás hajó uszály bárka közlekedés búza gabona 2016 09 26 Fotó: Kállai Márton, gabonaexport
A gabonaexport jelentősen visszaesett az idei első fél évben (Fotó: Kállai Márton)

Az idei és a tavalyi első fél évet összevetve a vizsgált 24 árucsoport közül nyolcnál emelkedett a kivitel értéke, 16-nál viszont csökkent. A legnagyobb mértékben, 50 millió euróval az állati és növényi zsír és olaj termékcsoport árbevétele növekedett, míg a csökkenésben a gabonafélék árucsoport a listavezető, 361,4 millió eurós visszaeséssel. Importoldalon a kakaókészítmények értéke nőtt a legnagyobb mértékben, 87,6 millió euróval, a legnagyobb csökkenést pedig az élő állatoknál regisztrálták, 61 millió eurót.

Európa a fő célpont

A magyar agrár-külkereskedelem továbbra is koncentrált, és erősen Európa-centrikus: az exportforgalom 94,3 százalékát bonyolítottuk le európai partnerekkel, Ázsia részesedése 3,6, Amerikáé 1,1 százalék volt, Afrika és Ausztrália pedig 0,9 és 0,2 százalékot ért el. Ezen belül az Európai Unió belső piaca a meghatározó, értékben számolva az exportból 81,8, az importból pedig 91,9 százalékkal részesedett 2025 első hat hónapjában. Az EU-tagországokba exportált termékek értéke 7,4 százalékkal mérséklődött, az importé viszont nem változott. Az egyenleg 940 millió euró lett, ami 32,1 százalékkal alacsonyabb, mint 2024 első hat hónapjában.

A legfontosabb árucsoportok közül az élő állatok exportjából származó árbevétel 10,1 százalékkal emelkedett, importértéke 32,4 százalékkal csökkent, az egyenleg így 89 millió euróval növekedve 176,4 millió eurót tett ki. A ragadós száj- és körömfájás az élő marha és az élő sertés külkereskedelmi forgalmának visszaesésében látszik meg. 

Az élő sertés exportja mennyiségben mérve 20,8, importja pedig 43,7 százalékkal volt alacsonyabb 2025 első fél évében, mint egy évvel korábban. 

Az exportátlagár 21, az importátlagár 16 százalékkal csökkent.

Az egy évvel azelőttihez képest élő marha importja – szintén mennyiségben – 67,1, exportja pedig 11,2 százalékkal mérséklődött. Az élőmarha-export 4,1 ezer tonnával lett kevesebb, az import 7,8 ezer tonnával csökkent, ugyanakkor az exportátlagár 23, az importátlagár pedig 20 százalékkal emelkedett.

A húsfélék exportértéke szinte nem változott, importértéke pedig 12,7 százalékkal volt alacsonyabb mint 2024 első fél évében. Az egyenleg 238,9 millió euró volt, ez pedig 27 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az árucsoport forgalmának mintegy 90 százalékát rendszerint a sertés-, a marha- és a baromfihús kereskedelme adja. A vizsgált időszakban az utóbbi két termékcsoport exportértéke emelkedett, a baromfihúsé 5,7 százalékos, a marhahúsé csaknem  két és félszeres mértékben, a sertéshúsé viszont 19,7 százalékkal visszaesett. Importoldalon a marhahús értéke nőtt (14,7 százalékkal), a sertés- és a baromfihúsé pedig csökkent (20 és 26 százalékkal).

Nem voltak jó hónapjai a gabonaexportnak 

A csökkenő mennyiségben kivitt termékek között van még például

  • a tej,
  • a burgonya,
  • a friss és fagyasztott zöldségfélék,
  • és a gyümölcsfélék.

Friss zöldség- és gyümölcsfélékből továbbra is nettó importőr Magyarország, a passzívum 51,3 millió, illetve 205,2 millió eurót tett ki.

A vesztesek között van a gabonakereskedelem: a gabonafélék exportértéke kétharmadára, a kivitt mennyisége pedig közel felére csökkent az előző évihez képest. 

Mennyiségben a gabonaimport 45,2 százalékkal emelkedett, értéke 5,1 százalékkal mérséklődött 2025 első hat hónapjában. Az árucsoport külkereskedelmének aktívuma 588,8 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 943,6 millió euróról. Ezzel együtt a gabonafélék egyenlege volt a legmagasabb a 24 élelmiszeripari árucsoport között 2025 első fél évében is.

A második legnagyobb külkereskedelmi aktívumot a hobbiállat-eledelt is tartalmazó élelmiszeripari melléktermékek, elkészített állati takarmányok árucsoport érte el. A 401,1 millió eurós többlet 14,3 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Eközben az importja 3,8 százalékkal 428,5 millió euróra mérséklődött, 829,6 millió eurós exportja pedig pedig szinte megegyezett a bázisidőszakban elért értékkel.

