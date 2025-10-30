Befékezett idén az agrárexport

Az elmúlt év első félévivel ellentétben hétmilliárd euró alatt maradt a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportja 2025 első az hónapjában, a legnagyobb veszteséget pedig a gabonaexport szenvedte el – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentéséből. A 6,679 milliárd eurós export mellett az import értéke 4,92 milliárd euró – az egy évvel korábbi 4,844 milliárd után alig növekedve – így agrár-külkereskedelem aktívuma 1,76 milliárd euró volt, 374,3 millió euróval 17,5 százalékkal kevesebb, mint 2024 első hat hónapjában. A makroadatokkal összevetve az agrár-élelmiszeripari export rosszabbul teljesített: értéke 5,2 százalékkal mérséklődött, miközben a nemzetgazdasági exporté 2,5 százalékkal emelkedett. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése a teljes nemzetgazdasági export értékéből az idei első fél évben 8,9, az importéból pedig 7,1 százalék volt.

A gabonaexport jelentősen visszaesett az idei első fél évben (Fotó: Kállai Márton)

Az idei és a tavalyi első fél évet összevetve a vizsgált 24 árucsoport közül nyolcnál emelkedett a kivitel értéke, 16-nál viszont csökkent. A legnagyobb mértékben, 50 millió euróval az állati és növényi zsír és olaj termékcsoport árbevétele növekedett, míg a csökkenésben a gabonafélék árucsoport a listavezető, 361,4 millió eurós visszaeséssel. Importoldalon a kakaókészítmények értéke nőtt a legnagyobb mértékben, 87,6 millió euróval, a legnagyobb csökkenést pedig az élő állatoknál regisztrálták, 61 millió eurót.

Európa a fő célpont

A magyar agrár-külkereskedelem továbbra is koncentrált, és erősen Európa-centrikus: az exportforgalom 94,3 százalékát bonyolítottuk le európai partnerekkel, Ázsia részesedése 3,6, Amerikáé 1,1 százalék volt, Afrika és Ausztrália pedig 0,9 és 0,2 százalékot ért el. Ezen belül az Európai Unió belső piaca a meghatározó, értékben számolva az exportból 81,8, az importból pedig 91,9 százalékkal részesedett 2025 első hat hónapjában. Az EU-tagországokba exportált termékek értéke 7,4 százalékkal mérséklődött, az importé viszont nem változott. Az egyenleg 940 millió euró lett, ami 32,1 százalékkal alacsonyabb, mint 2024 első hat hónapjában.