Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Ha ilyen bögrét vett a gyerekének, azonnal vegye el tőle

Nehézfém-kioldódás miatt gyerekeknek szánt konyhai eszközöket kellett kivonni a forgalomból.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 17:50
Képünk illusztráció Fotó: MW
Határérték feletti nehézfém-kioldódás miatt gyermekeknek szánt konyhai eszközöket kellett kivonni a forgalomból - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett felhívásban.

A közlemény szerint a Pepco kínálatából kellett visszahívni 

  • a 230 milliliteres PLU 620733 Mancs Őrjárat kerámiabögrét, 
  • az 540 milliliteres PLU 620734 Mancs Őrjárat kerámiatálat, 
  • valamint a 19 centiméteres PLU 620736 Mancs Őrjárat kerámiatányért. 

A nehézfémek káros hatásai miatt a vásárlókat arra kérik, hogy a termékeket ne használják.

A Kínából származó áru lengyel forgalmazón keresztül jutott el a magyarországi üzletekbe. A veszélyes értéket vállalati önellenőrzés során mérték az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján. A Pepco Hungary Kft. a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben intézkedett, a termékek megsemmisítését, elszállítását az NKFH ellenőrzi – írták.

 

Google News
