Ha ilyen bögrét vett a gyerekének, azonnal vegye el tőle

Határérték feletti nehézfém-kioldódás miatt gyermekeknek szánt konyhai eszközöket kellett kivonni a forgalomból - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett felhívásban.

A közlemény szerint a Pepco kínálatából kellett visszahívni

a 230 milliliteres PLU 620733 Mancs Őrjárat kerámiabögrét,

az 540 milliliteres PLU 620734 Mancs Őrjárat kerámiatálat,

valamint a 19 centiméteres PLU 620736 Mancs Őrjárat kerámiatányért.

A nehézfémek káros hatásai miatt a vásárlókat arra kérik, hogy a termékeket ne használják.

A Kínából származó áru lengyel forgalmazón keresztül jutott el a magyarországi üzletekbe. A veszélyes értéket vállalati önellenőrzés során mérték az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján. A Pepco Hungary Kft. a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben intézkedett, a termékek megsemmisítését, elszállítását az NKFH ellenőrzi – írták.