Orbán Balázs: Erősödik a békepárti koalíció!

Erősödik a békepárti koalíció – mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs felidézte Orbán Viktor miniszterelnök gondolatait a globális békepárti többséggel kapcsolatban.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 22:00
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Erősödik a békepárti koalíció – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikai igazgató Orbán Viktor hétfői, Rómában adott interjújának egy részletét elevenítette fel, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a teljes világot nézve a béke pártján áll a többség, és Európában is fordulni látszik a háborúpárti trend.

Orbán Balázs felidézte a miniszterelnök szavait a világ békepárti erőivel kapcsolatban
Orbán Balázs felidézte a miniszterelnök szavait a világ békepárti erőivel kapcsolatban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A nyugati világban valóban kevesen vagyunk, a glóbuszon, a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van

– fogalmazott a kormányfő.

Amikor a nyugati világról beszélünk, ott is azt kell látnunk, hogy ennek a nagyobbik, erősebbik fele az Egyesült Államok, és az erősebbik fele az a béke oldalán van. És itt, Közép-Európában azért most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek, Szlovákiában van háborúellenes kormány van, úgy látom, hogy Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztábban lássunk

– sorolta a miniszterelnök.

És azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk ahhoz, hogy ezt a háborút finanszírozzuk. Tehát arra számítok, hogy az idő múlásával szinte napról napra egyre többen leszünk a háború ellenesek táborában

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Bánó Attila
A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

