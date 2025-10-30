Orbán Balázs: Erősödik a békepárti koalíció!

Erősödik a békepárti koalíció – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikai igazgató Orbán Viktor hétfői, Rómában adott interjújának egy részletét elevenítette fel, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a teljes világot nézve a béke pártján áll a többség, és Európában is fordulni látszik a háborúpárti trend.
A nyugati világban valóban kevesen vagyunk, a glóbuszon, a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van
– fogalmazott a kormányfő.