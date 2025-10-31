TörökországNémetországEurópai Unió

Merz szerint Törökország még nem teljesítette a feltételeket

A német kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt, amely során hangsúlyozta: támogatja Törökország európai uniós törekvéseit. Friedrich Merz szerint azonban az ország még nem teljesített minden feltételt.

Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit a német kancellár csütörtökön Ankarában tett látogatása során, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét. Friedrich Merz ennek ellenére hangsúlyozta: partnerként tekintenek Törökországra. 

Merz szerint Törökországnak még dolgozni kell
Az EU-csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy „Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük”. Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak.

Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba

– fogalmazott a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Merz különösen a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta, ideértve a logisztikai ágazatot is. „Németekként, illetve európaiakként ki kell építenünk stratégiai partnerségeinket. És ebben nem kerülhetünk meg egy jó és elmélyített partnerséget Törökországgal” – hangoztatta.

„Használjuk ki jobban kapcsolataink hatalmas potenciálját az elkövetkezendő hónapokban és években” – fűzte hozzá. A sajtótájékoztatón Merz és Erdogan szóváltásba keveredett a gázai övezeti fegyveres konfliktus miatt.

Izrael élt az önvédelemhez való jogával, és csak egyetlen döntésre lett volna szükség, hogy a számtalan felesleges áldozatot elkerülhessék. A Hamásznak (az övezetet ellenőrző palesztin iszlamista szervezetnek) a túszokat korábban kellett volna szabadon engednie és letennie a fegyvereket. Akkor ez a háború azonnal véget ért volna

– mondta Merz.

Erdogan kijelentette, hogy nem ért egyet Merzcel. Azt mondta, hogy a Hamásznak nincsenek atomfegyverei, sem bombái, Izraelnek viszont vannak, ráadásul újfent bombázta Gázát a tűzszünet dacára is. Hozzátette: „nem egyszerűen csak támadják Gázát, hanem mindig is azon mesterkedtek, hogy Gázát kiéheztetéssel és népirtással az akaratuk alá hajtsák, és ez még mindig tart”.

Merz beszélt arról is, hogy a török államfővel folytatott megbeszélésein kifejezte aggodalmát a török igazságszolgáltatás függetlensége miatt, és a jogállamisági elvek betartására sürgette Ankarát, tekintettel a kormánykritikus ellenzéki politikusokra nehezedő nyomásra. Mint mondta, e kérdésben is párbeszéd folyik a felek között.

A hivatalából felmentett isztambuli főpolgármester és népszerű ellenzéki politikus, Ekrem Imamoglu őrizetbe vételére vonatkozó kérdésre felelve a török elnök védelmébe vette a bíróság intézkedéseit: „Függetlenül attól, hogy ki milyen tisztséget tölt be, amint valaki lábbal tiporja a törvényt, egy jogállamban az igazságszolgáltatási hatóságoknak meg kell tenniük, ami szükséges.”.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)

