Karácsony Gergely kiruccant Isztambulba

„A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem İmamoğlut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert. Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkeztünk Isztambulba, hogy támogatásunkról, szolidaritásunkról biztosítsuk İmamoğlu főpolgármestert, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait” – kezdte posztját Karácsony Gergely főpolgármester, aki csaknem egy hónapja szabadságra vonult, amit egy-egy szimbolikus ügy miatt megszakított. Ilyen az isztambuli látogatás is, amiről viszont a fejlemények fényében nehéz eldönteni, hogy munkaügyi utazás volt, vagy csak egy kis kiruccanás. Karácsony posztjában a törökországi állapotokat megpróbálta párhuzamba állítani a magyarországiakkal. Azt írja:

İmamoğlu főpolgármester 2019-es választási győzelme óta, amellyel véget vetett Erdoğan isztambuli hegemóniájának, több mint 90 vizsgálat célpontjává vált.

A magyar főpolgármester gyorsan párhuzamot is vont, azt írja: orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalma megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben.

Megjegyzendő: Karácsony párhuzamvonása igen izzadságszagúra sikeredett, ugyanis İmamoğlu nem főpolgármester, hanem polgármester, ugyanis Törökország fővárosa nem Isztambul, hanem Ankara.

Emellett pedig habár Karácsony Gergely már kétszer is volt miniszterelnök-jelölt, a haja szála sem görbült emiatt, hanem vígan Budapest főpolgármestere, és egy hónapos nyári vakációra vonul.

Karácsony a saját ügye tekintetében, a szabadság korlátozásban bizonyára arra gondol, hogy a magyar hatályos törvényeket megszegve, megrendezett egy olyan rendezvényt, amit a nyílt utcán nem lehetett volna megtartani.

A Budapest Pride abban a formában való megtartása nem volt a gyülekezési és gyermekvédelmi törvényeknek megfelelő. Ezért a magyar hatóságok Karácsonyt teljesen jogosan kihallgatták az ügyben.

Borítókép: Karácsony Gergely Isztambulban (Fotó: Facebook)