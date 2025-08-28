Karácsony GergelyTörökországBudapest

Karácsony Gergely kiruccant Isztambulba

Bebörtönzött barátját akarta meglátogatni, de nem járt sikerrel.

2025. 08. 28. 15:37
Fotó: Meresz Marton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem İmamoğlut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert. Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkeztünk Isztambulba, hogy támogatásunkról, szolidaritásunkról biztosítsuk İmamoğlu főpolgármestert, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait” – kezdte posztját Karácsony Gergely főpolgármester, aki csaknem egy hónapja szabadságra vonult, amit egy-egy szimbolikus ügy miatt megszakított. Ilyen az isztambuli látogatás is, amiről viszont a fejlemények fényében nehéz eldönteni, hogy munkaügyi utazás volt, vagy csak egy kis kiruccanás. Karácsony posztjában a törökországi állapotokat  megpróbálta párhuzamba állítani a magyarországiakkal. Azt írja:

İmamoğlu főpolgármester 2019-es választási győzelme óta, amellyel véget vetett Erdoğan isztambuli hegemóniájának, több mint 90 vizsgálat célpontjává vált. 

A magyar főpolgármester gyorsan párhuzamot is vont, azt írja: orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalma megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben. 

Megjegyzendő: Karácsony párhuzamvonása igen izzadságszagúra sikeredett, ugyanis İmamoğlu nem főpolgármester, hanem polgármester, ugyanis Törökország fővárosa nem Isztambul, hanem Ankara. 

Emellett pedig habár Karácsony Gergely már kétszer is volt miniszterelnök-jelölt, a haja szála sem görbült emiatt, hanem vígan Budapest főpolgármestere, és egy hónapos nyári vakációra vonul. 

Karácsony a saját ügye tekintetében, a szabadság korlátozásban bizonyára arra gondol, hogy a magyar hatályos törvényeket megszegve, megrendezett egy olyan rendezvényt, amit a nyílt utcán nem lehetett volna megtartani.

A Budapest Pride abban a formában való megtartása nem volt a gyülekezési és gyermekvédelmi törvényeknek megfelelő. Ezért a magyar hatóságok Karácsonyt teljesen jogosan kihallgatták az ügyben.

Borítókép: Karácsony Gergely Isztambulban (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.