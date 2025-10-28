Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

Bayer Zsolt
Valóságlibernyákélet 2025. 10. 28. 12:43

Egy ócska libernyák seggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

Ugyanis ezek mindig felsülnek, ha szembejön az élet és a Valóság nevű nagybátyánk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bíró Zoltán István
idezojelekpszichózis

Hetente százezrek mutatnak mentális zavarra utaló jeleket a ChatGPT-nek

Bíró Zoltán István avatarja

A cég álláspontja szerint ez nem is olyan rossz szám.

