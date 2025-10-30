A békéscsabai Lázárinfón kiderült, nincs miért félni, érkeznek a fejlesztések, felértékelődik a város

A Lázárinfó békéscsabai, Kossuth téri állomására Lázár János dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett, aki kiemelte, hogy az, amit az építési és közlekedési miniszter a korábbi látogatásai során ígért, meg is valósult. Példaként hozta fel, hogy megújul a békési vármegyeszékhelyen a Berényi út, illetve hogy megépül az Építők útja második szakasza. Azon dolgoznak közösen, hogy élhető város legyen Békéscsaba – írta összefoglalójában a Beol.hu.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán sokan voltak kíváncsiak a miniszterre (Forrás: Facebook)

Az M44-es feltette Békéscsabát Magyarország térképére

– Bolond, kiszámíthatatlan világban élünk, amelyben valódi és kulturális háborúk zajlanak. A háborúk árnyékában pedig kellenek a fix pontok – kezdte a békéscsabai Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, a Fidesz–KDNP-kormány az első, amely rendelkezik Alföld-programmal, és a jelenlegi kormány a garancia arra, hogy a vidék is kap forrást, lehetőséget. Megemlítette, hogy az M44-es, amely feltette Békéscsabát is Magyarország térképére, 380 milliárd forintból épült meg eddig, és a teljes beruházás a végére 500 milliárd forint lesz.

Megoldódnak a térség munkaerőpiaci és megélhetési problémái

– Amíg 2010-ben Békés vármegyében 30 ezer és Békéscsabán ötezer álláskereső volt, addig mostanra a munkanélküliek száma Békés vármegyében nyolcezerre és Békéscsabán ezerötszázra csökkent – folytatta. Megerősítette azt, amit korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be, miszerint a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. A Debrecen–Békéscsaba–Szeged tengelyen tízezer munkahely jön létre, megoldódnak a térségben a munkaerőpiaci és megélhetési problémák.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán szó volt a békéről, a függetlenségről és a biztonságról

Lázár János beszélt a békéről, a függetlenségről és a biztonságról is. A Fidesz–KDNP-kormány a garancia a békére, arra, hogy Magyarország független legyen, és a magyarok sorsáról a magyarok döntsenek, ne pedig Brüsszelben. Kiemelte:

Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok embere,

míg a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a brüsszeliek embere.

A jelenlegi kormány a biztosíték arra is, hogy Magyarországon nem lesznek migránsok.