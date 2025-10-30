Dominikáig is elért a magyar bűnbanda keze

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi, egy magyar irányítású bűnbandához köthető kokainszállítmányt foglaltak le a dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok – jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálata Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának főosztályvezetője csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten. A bűnbanda felszámolásában 580 rendőr segédkezett.

Csupor Máté a nemzetközi együttműködés fontosságát hangsúlyozta a bűnbanda felszámolása kapcsán

Fotó: Hatházi Tamás/MTI

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába – közölte Csupor Máté.

A férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit – akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít – már korábban őrizetbe vették – tette hozzá a főosztályvezető.