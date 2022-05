Válságban a víziszárnyas-ágazat

Alaposan felkavarta az indulatokat a hazai víziszárnyaságazat szereplői köré­ben a Magyar Kacsaszövetség és a Magyar Lúdszövetség múlt heti közgyűlése. A szokatlan hangnemben zajlott esemény – ahogyan arról lapunk is beszámolt – botrányba fulladt. Az éles szóváltásokkal tarkított tisztújító ülésről a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnökével együtt a résztvevők egy része kivonult, míg az ott maradottak új tisztségviselőket választottak a két szervezet élére.

Bár a közgyűlés eredményességéről a bíróság dönt majd, a BTT már jelezte, nem tekintik legitimnek a választást, a kacsa- és lúdszövetség új elnökét, Szabó Bálint jogászt nem tekintik partnerüknek.

Méltatlan hangnem

Lapunk több résztvevővel is beszélt, akik egyetértettek abban, hogy a közgyűlés korábban soha nem látott hangnemben zajlott, ezért sokan úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni ebben a „kabaréban”. Beszéltünk olyan termelőkkel is, akik – bár egyébként maguk is a szervezet reformja mellett voksoltak volna – a kialakult helyzet miatt nem akartak tovább részt venni a közgyűlésen. A távozók pontos létszáma nem ismert, egyesek becslése szerint a tagság kétharmada, mások szerint a háromnegyede döntött úgy egy idő után, hogy feláll, a szavazáson tehát már csak az általuk hangos kisebbségnek nevezett csoport vett részt. Ők egyébként gond nélkül megválasztották a Szabó Bálint csapata által jelölt tisztségviselőket. A konszenzus, úgy tűnik, azóta meg is bomlott, a lapunk birtokába jutott információk szerint a megválasztott vezetőség egy tagja máris lemondott.

Csorbai Attila, a terméktanács elnöke lapunk megkeresésére botrányosnak és illegitimnek minősítette a Magyar Kacsaszövetség és a Magyar Lúdszövetség május 4-én, Kiskunfélegyházán megtartott eseményét.

A szervezet megkezdte a jogi lépéseket, a bíróság jogerős döntéséig pedig teljes mértékben elhatárolódik az ott megválasztott személyektől. Úgy tudjuk, a bíróság döntése után elképzelhető, hogy az egyes tagszervezeteken belül belső vizsgálat indul majd.

Provokátor vagy messiás? Hogy hogyan fajult idáig a helyzet, arról megoszlanak a vélemények az ágazati szereplők között. Egy lapunknak nyilatkozó termelő szerint a növekvő költségek és a madárinfluenza miatt számos gazdálkodó került bajba a múlt év végén. Az elkeseredett termelők – akik úgy érezték, senki sem hallja meg a segélykiáltásukat – szerveződni kezdtek. Ekkor került a képbe Szabó Bálint és az általa vezetett Likvid Kontroll Kft. A szegedi jogász egyfajta megmentőként tetszelgett a bajba jutott gazdák előtt, akik – a jogász szervezésével – februárban Mélykúton vonultak utcára, követelve az elmaradt állatjóléti támogatások kifizetését. Az agrárminiszter akkor támogatásáról biztosította az ágazatot, a megítélt többletforrás pedig azóta már el is jutott a termelőkhöz. Érdekessége a történetnek, hogy a Likvid Kontroll Kft. a sikeres demonstráció után szerényen jelezte a termelők felé, hogy az elért eredmények fejében némi sikerdíjra igényt tartanának – a megszokott tarifájuk pedig a megítélt támogatás tíz százaléka. Sokak fejében ekkor fordult meg először, hogy nem biztos, hogy jó lóra tettek. Az egyik neve elhallgatását kérő tag szerint „senki sem tudja, hogy Bálint hogy került oda, hogy mi tartja ott, de hogy semmi keresnivalója nincs ott, az biztos”.

Egymásnak feszült a tagság

– Egy provokátor nélkül is lehetett volna a termelői érdekeket képviselni a szervezeten belül, s akkor nem vezetett volna ilyen szélsőséges kenyértöréshez a dolog – vélekedett egy lapunknak nyilatkozó tag. Szerinte az elmúlt években a termelők és a feldolgozók közt – minden konfliktus és nézetkülönbség ellenére – jó viszony alakult ki. Ha valaki úgy gondolta, megsértették vagy kihasználták egyik helyen, más vágóhíddal is kezdeményezhetett együttműködést.

Fotó: Pelsőczy Csaba / AM

Szabó Bálint szerint jogszerű volt a tisztújítás lebonyolítása. A jogász a Face­book-oldalára feltöltött videóban azt üzente, hogy új elnökként bemutatkozó látogatásra készül a nagy cégek vezetői­hez, velük közösen szeretné kidolgozni azt a stratégiát, amelynek eredményeként újra nyereséges lehet az ágazat, és tisztességes megélhetést nyújthat a kacsa- és a libatartás.

Kérdéses, hogy ebben partnerek lesznek-e majd a feldolgozók, mivel lapunk úgy tudja, körükben teljes az egyetértés, hogy a múlt heti közgyűlés nem volt jogszerű, s már keresik a jogi megoldást, amellyel érvényesíteni tudják a „csendes többség érdekeit”.

Sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogyan tölthet be vezető pozíciót egy szervezetben valaki, akinek sem az ágazathoz, sem a szövetséghez nem volt köze korábban, s így tagsága sincs. Korábban arra sem volt példa, hogy két tagszervezet élére ugyanaz az elnök kerüljön.