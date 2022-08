Saját „hírügynökség” segíti az áramkereskedők munkáját (X)

A villamosenergia-kereskedők a lehető legszélesebb körű információhalmazt feldolgozva hozzák meg döntéseiket. A villamosenergia-piacon és így az áram árfolyamában sok egyéb piac hatása is megjelenik, ezekre a rész- és mögöttes piacokra is oda kell figyelnie a szektor szereplőinek. Utóbbi körbe tartozik többek közt a szén, a földgáz, vagy éppen az emissziós kvóták piaca.

Az MVM Partnernél egy külön piacelemző csapat feladata, hogy minden apró részletre, hírre, piaci történésre odafigyeljen, ezek alapján pedig elemzéseket és előrejelzéseket adjon a kereskedők, azaz a traderek, illetve a vállalatvezetés számára is. A piacelemzők követik a piaci híreket, folyamatokat, válaszokat keresnek a különböző piacokon megfigyelhető változásokra, illetve elemzik, hogy ezek miként hathatnak a magyarországi piacra, árakra. Az információkból rövid, tömör magyarázatokat adnak a folyamatokra, gyűjtik a hosszú távú adatokat, mindezt a kereskedő kollégák igényeinek megfelelően.

A piacelemzők a legtöbb információt közvetve dolgozzák fel, olyan nemzetközi hírügynökségek alapján, mint a Reuters vagy a Bloomberg, de számos egyéb pénzügyi-gazdasági hírforrást, villamosenergia-piaci hírszolgáltatót, meteorológiai szolgáltatót is igénybe vesznek, illetve időnként a közösségi médiát is használják, hiszen manapság sok esetben egy politikusi Twitter-poszt is képes hatni a piacokra.

A kereskedők munkáját segíti az a hatalmas és régóta épített adatbázis is, amely különböző árinformációkat, volumeneket gyűjt folyamatosan a nap 24 órájában. Ezt az óriási adattömeget saját fejlesztésű szoftverek dolgozzák fel, amely lehetőséget ad a szükséges információk grafikai megjelenítésére is.

A piacelemzők így lényegében egy saját hírügynökségként funkcionálnak a villamosenergia-nagykereskedő szervezetén belül. Összefoglalókat, elemzéseket készítenek, napi hat-nyolc különböző típusút. Csak néhány példa, hogy mivel foglalkoznak a piacelemző kollégák: hogyan alakult egy adott időszakban a megújuló energia termelése, illetve mi várható a következő időszakban; hogyan változott a villamos energia áramlása az egyes európai országok között; a várható időjárás függvényében hogyan változhat a villamos energia fogyasztása, illetve ez milyen módon befolyásolhatja a piacokat; hogyan alakult az áram termelésének összetétele, azaz milyen erőművek termelték meg a szükséges energiát az árfolyammozgások függvényében. Amennyiben valamilyen hirtelen esemény történik, akkor elsősorban a piaci reakciókat figyelik annak érdekében, hogy megtudják, mi várható a történéseket követően, illetve, hogy milyen folyamatok állnak a háttérben.

