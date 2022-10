Az Európai Unió országainak csaknem fele növelte az Oroszországból származó áruimportot

Közülük Szlovénia volt a vezető, amely májushoz képest csaknem megkétszerezte az orosz áruimportot, de Spanyolország is jelentősen (69 százalékkal) növelte azt.

A harmadik helyen Svédország végzett 48 százalékkal, ugyanakkor Belgium, Lengyelország, Bulgária, Dánia, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia, Horvátország és Észtország is növelte az orosz áruk behozatalát.

Tizennégy országban ugyanakkor csökkent mindez, Ciprus, Ausztria, Finnország, Portugália, Csehország, Magyarország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Litvánia, Hollandia és Franciaország is csökkentette az orosz áruk behozatalát júniusban.

Értékét illetően viszont még mindig Németország importálta júniusban a legtöbbet, 3,5 milliárd euró értékben.

Miután Oroszország – a hivatalos orosz szóhasználat szerint – különleges hadműveletet indított Ukrajnában, az Európai Unió szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, amely érintette az orosz áruk és nyersanyagok importját is. Továbbá néhány európai ország nem volt hajlandó áttérni az orosz gáz rubelben történő fizetésére, aminek következtében a Gazprom leállította számukra a szállítást.