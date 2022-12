Jól teljesített idén a mezőgazdaság

Rendkívüli kihívásokkal kellett szembenéznie az idén a hazai agrár- élelmiszeriparnak. Az ágazat helyzetét az időjárási tényezőkön kívül nagyban befolyásolta az orosz–ukrán háború miatt kialakult energiaválság, és a háborús infláció is komoly fejtörést okozott a gazdálkodóknak. A nehézségek ellenére azonban ebben az évben is jó teljesített a mezőgazdaság.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet előzetes becslése szerint a mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának értéke megközelítette a négyezermilliárd forintot, ami a múlt évi 16,3 százalékos növekedés után további bővülésnek felel meg. Az AKI prognózisa szerint 2022-ben a mezőgazdaság teljes kibocsátásának folyó alapáron számított értéke 15,2 százalékkal haladta meg az előző évi eredményt.

A szakemberek szerint a növekedés hátterében egyértelműen a termelői árak jelentős emelkedése áll, hiszen szinte minden termékpályán visszaesett a termelés az idén. A csapadékszegény időjárás negatívan befolyásolta a haszonnövények termesztését. Az ország jelentős részén aszály alakult ki a nyári hónapokban, ezért szinte minden kultúrában a megszokottnál kevesebb mennyiséget takaríthattak be a gazdálkodók. Miközben a növénytermesztést elsősorban a szélsőséges időjárás sújtotta, az állattenyésztésben a termelési költségek jelentős emelkedése okozott gondot.

A sertéstartók dolgát nagyban megnehezítették az idén egekbe szökő takarmányárak. Fotó: Imre György

A rendelkezésre álló információk alapján gabonafélékből ebben az évben 36,5 százalékkal termett kevesebb, a visszaesésben egyértelműen a nagyon gyenge kukoricatermés játszott szerepet.

A hazai kukorica termésátlaga 2022-ben alig érte el a hektáronkénti 3,4 tonnát, ami 55 százalékkal alacsonyabb, mint az ötéves átlag, és 44 százalékkal gyengébb az előző évinél.

A kertészeti terményeket is alacsonyabb hozam jellemezte, paradicsomból nyolc, fűszerpaprikából pedig 12 százalékkal kevesebb termett az idén. A gyümölcstermés is csökkent, kivéve az őszibarackot, amely az előzetes adatok szerint 65 százalékkal növekedett, viszont az alma termésmennyisége több mint 32, a körte volumene pedig 25 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Szerényebb mértékben, de az állattenyésztésben is csökkent a termelés. A szarvasmarha kibocsátásának volumene nyolc százalékkal mérséklődött, a sertésé hat százalékkal, az élő baromfié pedig tíz százalékkal csökkent. A tejtermelés mennyiségében háromszázalékos csökkenés történt.

A ráfordítások közül a legnagyobb mértékben a műtrágya- és talajjavítószer-költségek emelkedtek, több mint a duplájára, a takarmányköltségek pedig a másfélszeresére nőttek.

Az energia- és kenőanyagköltségek 38,4 százalékkal, az épületfenntartási kiadások pedig 18,1 százalékkal drágultak. Kisebb mértékben ugyan, de emelkedés volt tapasztalható a növényvédő szerek árában is.

A termelői árak összességében 46 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

A legnagyobb – 73 százalékos – árnövekedés a gabonaféléknél jelent meg, míg az ipari növények ára 51 százalékkal, a zöldségféléké 25 százalékkal, a burgonyáé 29 százalékkal nőtt.

Az élő állatok és állati termékek termelői ára az első becslés adatai alapján 44 százalékkal haladta meg a 2021-es szintet. A sertés termelői ára 50,7 százalékkal emelkedett, a baromfié 45,8 százalékkal, a szarvasmarháé 36 százalékkal nőtt. A tej termelői ára az előző évi szintet 49,7 százalékkal, a tojás ára pedig 47,7 százalékkal múlta felül.