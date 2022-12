Még drágábban készül idén a bejgli

Nem zárhatnak jó szezont a hazai diótermesztők, míg az időjárás a termés mennyiségét csökkentette, a kedvezőtlen piaci helyzet az árak alakulásában okozott nehézségek a gazdálkodóknak – írta a Vg.hu. Kelemen Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke a lapnak elmondta: a hazai dióültetvényeken gyenge, közepes termést takaríthattak be ebben az évben a termelők. Bár az év első felében még úgy tűnt, hogy jó szezonnak néz elébe az ágazat, a nyári szárazság miatt alacsonyabb hozamot sikerült elérni. Mivel az ültetvényeknek csupán a töredéke öntözött hazánkban, ezért a nyári forróság és a kevés csapadék negatív irányba befolyásolta a termést.

Bár a darabszámra nem lehetett panasz, a dióbél mérete a legtöbb esetben – főként az öntözetlen ültetvényeken – elmaradt a megszokottól, emiatt az össztermés súlya is átlag alatt maradt.

Miközben a termés szűkösebbre sikerült az idén, a termelői árak nem felfelé indultak el. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint az elmúlt héten 2800 forintos kilónkénti áron szerepelt a Budapesti Nagybani Piac kínálatában a belföldi dióbél. Ez mintegy 14 százalékos csökkenésnek felel meg a tavalyi szinthez képest.

Az áresés hátterében Kelemen Péter szerint az áll, hogy az elmúlt időszakban egyre több héjas dió érkezik az USA-ból és Chiléből, ami komoly nyomást gyakorolt az Európai Unió pia­cára. Emellett az idén jelentős mennyiségű olcsó, tisztított ukrán dióbél került a hazai és a környező országok piacára. A globális hatások mellett az is az áresés irányába hatott, hogy a korábbi évekhez képest kisebb kárt okozott a szórványültetvényeken és a háztáji diófákon a dióburok-fúrólégy. A magasabb háztáji termés is csökkenti a keresletet, így az árakat is.

Kelemen Péter ugyanakkor jelezte: a csökkenés csupán a nagykereskedelmi árakra vonatkozik, a fogyasztói árakban nem történt változás, sőt a tavalyi szinthez képest akár még magasabb árakkal is találkozhatnak a vásárlók a hazai pia­cokon és a boltokban.

Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai is alátámasztják a szakember véleményét. A fővárosi piacokon szemrebbenés nélkül elkérnek 4000-4500 forintot egy kiló dióbélért. A fogyasztók pedig a karácsony előtti időszakban a magas árak ellenére megvásárolják a diót, hiszen a legtöbb hagyományos ünnepi desszert egyik alapanyagáról van szó. Egy-egy jó bejgli elképzelhetetlen gazdag dió- vagy máktöltelék nélkül, ahogyan számos más, egyéb karácsonyi süteményhez is szükség van a csonthéjas gyümölcsre.

Kelemen Péter megjegyezte: lehet kapni hazánkban olcsóbban, akár háromezer forintos kilónkénti áron is diót, de annak a minősége nem lesz olyan, mint a 4500 forintosé. A FruitVeb alelnökének tapasztalatai szerint a válság már érezhető a dió piacán is.

– Van olyan tagunk, aki a tavalyi dióbélforgalmának alig harminc-negyven százalékát bonyolította idén. Jelentős kiesés van a cukrászati és sütőipari megrendelésekben – mutatott rá a szakember. Az alapanyagok drágulása, a növekvő energiaköltségek miatt az elmúlt hónapokban a cukrászdák kénytelenek voltak árat emelni, a jelentős drágulás miatt azonban a forgalmuk is megcsappant.

