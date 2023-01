Szankciós politika: Lengyelország elrettentő példája + videó

A szerződések nagy része ráadásul úgynevezett Free on Board megállapodás, ami azt jelenti, hogy a szállításról a vásárlónak kell gondoskodni. Ehhez a lengyelek dél-koreai és kínai tankerhajókat terveznek bérelni. Várhatóan azonban ez sem lesz egyszerű, mert a megugró európai LNG-igény miatt tankerhajókból is hiány van. A tavalyi évben több mint másfélszer annyi megrendelést adtak le új hajókra, mint egy évvel korábban és a kapacitások végesek, ráadásul az emelkedő alapanyagárak és a fokozódó környezetvédelmi elvárások folyamatosan növelik a tankerek előállításának költségeit is.

Hortay Olivér szerint a lengyel példa tanulsága, hogy az energiapolitikában az érzelmektől vezérelt, hirtelen beavatkozásoknak nagy ára van. Lengyelország az egyik függésből a másikba rohant, mindezt hosszú távú elköteleződés árán és várhatóan óriási költségen tette.

– Lengyelország szankciós politikája nem jó, hanem elrettentő példa, amiből az EU legfeljebb azt tanulhatja meg, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetnie – tette hozzá az üzletágvezető.

Borítókép: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka)