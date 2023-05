Magyar fejlesztésű orvostechnikai eszközök kerülnek piacra Törökországban

Felértékelődött a Török Áramlat

– Törökország megbízható és kiszámítható tranzitpartner, nélküle nem lenne garantálható a biztonságos energiaellátás Magyarországon – jelentette ki a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ankarában. Jelezte: Magyarország hálás Törökországnak az energiabiztonság garantálása terén betöltött szerepéért. Mára a Török Áramlat vezeték jelenti az egyetlen kelet–nyugati irányú, megbízhatóan működő energiaszállítási infrastruktúrát egész Európában. Aláhúzta: – Közös barátainktól és szövetségeseinktől kaptunk néhány baráti jelzést, még konkrétabban szankciós fenyegetést, hogy ha meg merjük építeni ezt a gázvezetéket, akkor abból nagy bajunk lesz, majd jól meg fogjuk ütni a bokánkat. Mi azonban kitartottunk, nem engedtünk a szankciós fenyegetésnek. Ha nem tartottunk volna ki, nem épült volna meg a Török Áramlat, akkor ma Magyarország földgázellátását nem tudnánk biztosítani – hangsúlyozta. A magyar kormány a jövőben is számít Törökország tranzitszerepére, ugyanis körvonalazódik egy megállapodás azeri földgáz vásárlásáról, amihez ugyancsak szükség lenne erre a szállítási útvonalra. Illetve – mint mondta – tárgyalások folynak a Botas török energiavállalattal török földgáz vásárlásáról is. Végül pedig kitért arra is, hogy az energetikai együttműködés fontos szegmense a nukleáris energia is, különös tekintettel arra, hogy a két ország azonos technológiájú erőműveket épít. Kiemelte, hogy Törökországban minden bizonnyal előbb működésbe fognak lépni az új reaktorblokkok, és ez Magyarország számára fontos tapasztalatokkal fog szolgálni, ezeket mind-mind fel fogják használni, amikor Magyarországon is működésbe lépnek az új blokkok az évtized végén, a következő évtized elején.