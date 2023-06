Ezt a funkciót várta idáig: a mesterséges intelligencia segítségével újít a Gmail levelezőrendszer

A Gmail hamarosan egy olyan funkciót tesz elérhetővé, ami nagy hatással lesz minden felhasználó életére. A Help Me Write bevezetését az iPhone- és Android-.tesztelőik is próbálgatják már – írja a The Sun.

A Help me write nevű új eszköz a Gmail alkalmazásban a mesterséges intelligencia (AI) segítségével képes lesz megírni a felhasználók helyett teljes e-maileket, de ha erre a célra nem vennénk igénybe, helyesírás-ellenőrzőnek is kiváló, sőt több annál, hiszen szerkeszteni is képes az általunk megírt e-maileket.

Az automatikus válasz funkció, illetve a szövegek befejezésében segítséget nyújtó funkció már korábban is elérhető volt a Gmailen, ennek a továbbfejlesztése a mesterséges intelligencia segítségével a Help me write.

Az újítást valószínűleg nagyon fogják kedvelni a gmail felhasználói, ugyanis a témakör megadásával kész szöveget kaphatnak, amelyet utána még mindig lehet szerkeszteni, és stilisztikai szempontból korrigálni.

