A nyugati országrészben találnak gyorsabban gazdára az ingatlanok

Az elmúlt évek során a pandémiának köszönhetően átalakult vásárlási szokások, az energiaárak emelkedése és az energetikai paraméterek előtérbe kerülése is befolyásolta a vevői keresletet, ezzel együtt az egyes ingatlantípusok értékesítési idejét – mondta el lapunk megkeresésre Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A panellakás eladhatósági ideje gyorsan változik, a pandémia és a rezsifélelem is befolyásolta, egy panelprogramos házban lévő lakás pedig mindig többet ér

Fotó: Kiss Annamarie/Hajdú-Bihari Napló

A régiók közötti különbségek vizsgálata előtt idetartozik, hogy a panellakások országos szinten általában alacsonyabb négyzetméteráron kelnek el, így az otthonteremtés költsége is jóval kedvezőbb a vevők számára, mint egy téglaépítésű ház vagy lakás megvásárlása esetén. A panellakások között is jelentős különbségek vannak, hiszen nem mindegy a lokáció vagy hogy részt vett-e a panelprogramban az épület vagy sem, számít, hogy van-e lift és hogy melyik emeleten helyezkedik el a lakás, mekkora az alapterülete, milyen az elrendezése – sorolta a kritériumokat Benedikt Károly, megjegyezve, hogy a lakótelepi lakások esetében még így is sokkal kevesebb változóval kell számolni mint a téglalakások vagy családi házak esetén. Ez magyarázza a gyorsabb eladhatóságot is, ám a panelek népszerűsége is változó.

Kelet-Magyarországon 2020 januárjától vizsgálva a Duna House Barométer adatait a legtovább, 2020 év végén, és 2021 első félévében tartott a panellakások eladása, ekkor 4 hónapot vett igénybe az értékesítés. A legrövidebb ideig a 2022 év végén és 2023 januárjában elkelt ingatlanokat hirdették, ekkor kevesebb mint két hónap is elegendő volt az üzletzáráshoz.

Nyugat-Magyarországon szintén 2020 év vége és 2021 eleje, vagyis a pandémia időszaka jelentette a legnehezebb időszakot a panelt hirdetők számára, szintén 4 hónapra volt szükség ekkor az eladáshoz, 2022 második fele itt is trendfordulót hozott és közel két hónapra csökkent az értékesítési idő.

A fővárosban a pandémia időszaka, 2020 év vége, 2021 nyara, 2022 januárja tette a házgyári lakásokat lassabban eladhatóvá, ekkor 5,5 hónapra is szükség lehetett az eladáshoz Budán, Pesten kevesebb mint 5 hónap volt a maximum. Budán 2022 év végén szintén 1,7 hónap volt a legkevesebb átlagos eladási idő, míg a pesti oldalon 2022 utolsó hónapjaiban 46-51 nap volt az átlag.

A téglaépítésű lakások és a házak között nincs ekkora szórás, itt kisebb ingadozásokkal de változatlan a négy-öt hónapos időtartam, amíg az adott ingatlan gazdára talál. A keleti területeken 2023 második és harmadik negyedéve jelentette a leglassabb időszakot, a nyugati területeken 2020 vége és 2021 elején tapasztaltak hasonlót az eladók, ezekben a hónapokban kevéssel több mint 5 hónapig kellett hirdetni az ingatlant az adásvétel előtt. A 2023 harmadik negyedéves adatok hasonló szintet mutatnak jelenleg keleten, míg nyugaton 4,5 hónap is elegendő lehet.

Az OTP Ingatlanpont elemzői lapunk megkeresésére arról számoltak be. Az idei évben, az eddig lezárt elemzéseinkből kirajzolódik, hogy Budapesten adtuk el leggyorsabban az ingatlanokat, átlagosan 79 nap alatt. Budapestet követi Hajdú-Bihar 102 és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 107 nappal. A lista végén szereplő vármegyék esetén (Békés, Komárom-Esztergom, Nógrád) az értékesítési időszak a 2023-as év eddig lezárt hónapjaiban átlagosan 6-9 hónap volt. A cikk elején szereplő panellakások eladhatósági idejéről azt írták, a 2023 január-szeptember között átlagosan 72 nap telt el a panellakások hálózatunk általi meghirdetésétől egészen az adásvétel megvalósulásáig. A társasházi téglalakások esetében ez 83 nap volt, a legtöbb idő pedig a családi házak esetén telt el, a már említett átlagosan négy hónap. Mindez viszont csupán egyetlen tényező, ahogyan írtuk, a rövidebb eladási idő jelölhet élénkülő piacot, de a hosszabb idő is csalóka lehet, hiszen a csok plusznak köszönhetően több régóta hirdetett ingatlan is gazdára találhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)