Csökken hazánk kiszolgáltatottsága

Magyarországon az élelmiszeripar szintén stratégiai ágazat, ráadásul olyan, melynek működése nemzetbiztonsági jelentőségű. A terület közel 3900 vállalkozásnak és mintegy száznegyvenezer embernek biztosítja a megélhetést. Jelentős eredmény, hogy bár hazánk a lakosságszámát tekintve csak 95. a világon, az élelmiszer-kivitel terén a 32. helyen áll. Nagy István agrárminiszter több eseményen hangsúlyozta az elmúlt időszakban, hogy az ágazat szereplői nagyszerűen helytálltak a nehéz időkben. Így a járvány idején, az orosz–ukrán háború és a válaszul adott elhibázott brüsszeli szankciók mellett is megtermelték az ország kenyerét. A kormány elkötelezettségét mutatja a stratégiai ágazat mellett, hogy a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásaihoz

Magyarország soha nem látott mértékű, nyolcvanszázalékos nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít. Ez háromszor több, mint a megelőző hét évben volt. Ilyen támogatás csak Magyarországon van az egész Európai Unióban.

Magyarországon stratégiai jelentőségű a telekommunikációs, távközlési ágazat is, melyben cél a többségi hazai tulajdon kialakítása, ahogy ez volt kijelölt irány a pénzügyi szektorban is. Ezek mellett meg kell említeni a védelmi ipart is, melyet még inkább felértékel az Ukrajnában dúló háború. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is arról beszélt a minap, hogy a magyar védelmi ipar felépítésének és megerősítésének folytatása stratégiai jelentőségű; a szektor újabb kiugrási lehetőséget ad a magyar gazdaságnak. Jelezte: a védelmi iparra úgy kell tekinteni, mint a megújuló új magyar haderő eszközigényének kielégítését szolgáló szektorra, a magyar nemzetgazdaság motorjának egyik hengerére. Az elmúlt időszakban a sport is stratégiai ágazattá nőtte ki magát, jelentős infrastrukturális fejlesztések mentek végbe, és egyre több jelentős nemzetközi versenynek, eseménynek ad otthont az ország. A kormány fontosnak tartja azt is, hogy a magyar egészségügyi ellátás kevésbé legyen kiszolgáltatva a külföldi beszállítóknak, ezért kiemelt stratégiai ágazatnak számít az egészségipar.