Mennyi időre biztosított az atomerőművek üzemanyag-ellátása?

A szakártő jelezte: minden eszközzel támogatni kell az üzemanyagciklus zárását lehetővé tevő technológiák világszintű elterjedését, ezek alkalmazásában Oroszország már most is élenjáró. Az orosz BN–800 típusú reaktorban az elmúlt egy évben üzemi körülmények között sikeresen vizsgázott a kiégett üzemanyagok feldolgozásával nyert plutóniumból, illetve az urándúsító létesítmények melléktermékéből, a szegényített uránból gyártott innovatív MOX-üzemanyag. A szakértői válaszból kiderül: az atomenergetikában az újrahasznosítás már nem a jövő, hanem a jelen. Ezzel – azaz a kísérleti és a valós ipari felhasználás eredményei alapján – igazolódott először az, hogy a zárt nukleáris üzemanyagciklus technológiája készen áll az ipari alkalmazásra.

– Zárt üzemanyagciklus esetén több száz, köztük gyorsneutronos reaktorokat is alkalmazó rendszer valósul meg, és ezzel több ezer évre növekedhet a rendelkezésre álló urán mennyisége. Ennek eredményeképpen az atomenergia nagyon hosszú távon szolgálhatja az emberiséget – húzta alá Hárfás Zsolt.

Ezzel szemben az atomellenes energiapolitikájával szinte egyedül maradt Németországban az atomerőművek hiánya és a megújulók túlzott fejlesztése egyre több súlyos következménnyel jár. Ezek egyike, hogy január 1-jétől a német hálózatüzemeltetők egész egyszerűen lassíthatják vagy meg is tagadhatják a hőszivattyús rendszerek vagy éppen a magántulajdonban lévő e-töltők hálózatra csatlakozását. Az utolsó három német atomerőmű leállítása óta az ország ugyanis folyamatosan importra szorul olyan országokból is, ahol a termelés jelentős része atomenergiából származik, és még a behozatal mennyisége sem mindig elégséges. Jó példa erre az, hogy a télies időjárás beálltával a német villamosenergia-termelés döntő részét, 60-75 százalékát a szén-és gázerőművek biztosítják. Ezekben az esetekben a német energiamix szén-dioxid-kibocsátása eléri 750-800 g/kWh értéket is, miközben Franciaországban a magas atomerőművi részarány miatt ez az érték csak 60-80 g/kWh.