Magára maradhat Németország az atomellenességével

Kiváló példa erre Svédország, ahol néhány éve a nagypolitika be akarta zárni az összes atomerőművet, ám jött a fordulat. Most a svéd kormány egy új masszív atomenergia-útitervet mutatott be, amely 2035-ig legalább két nagy méretű atomerőművi egység megépítését irányozza elő, de 2045-ig akár tíz újabb is épülhet.