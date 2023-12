Mindössze két McDonald’s nyit ki idén karácsonykor

A dolgozók és családjaik érdekeit szem előtt tartva, december 24-én reggel 6 órától zárva tartanak a hazai McDonald’s éttermek – írja a Teol.

Hozzáfűzik, a kezdeményezés nem számít nagy újdonságnak, hiszen az éttermek többsége az elmúlt években is zárva volt ezen a napon, sőt jellemzően december 25-én is. Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR igazgatója azt mondta, a vállalatnak kiemelten fontos, hogy a kollégáik is a szeretteik körében, nyugalomban tölthessék az ünnepet.

Hozzáfűzte, az újdonság az ügyben az, hogy idén a franchise-partnereikkel közösen sikerült azt először megvalósítanunk rendszerszinten, hogy két fővárosi egység kivételével minden éttermük zárva lesz.