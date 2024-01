Életbe lépett a védelem költségvetése

2024-ben a legtöbb ágazat több forrásból gazdálkodhat, mint az előző évben. Megmaradtak a családtámogatások, továbbra is él a családi adórendszer az adókedvezményekkel együtt. Jelentősen több forrás jut az oktatás és az egészségügy fejlesztésére, valamint a béremelések forrásai is rendelkezésre állnak a büdzsében. Az inflációkövető nyugdíjemelés, valamint a 2022-ben visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj forrásai is rendelkezésre állnak.

A nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra fordítható összege több mint 6540 milliárd forintra emelkedett erre az évre, ami a költségvetés legnagyobb tétele.

Ha a gazdasági növekedés várható mértéke meghaladja a 3,5 százalékot, és az államháztartás egyenlegcélja teljesül, a nyugdíjasokat novemberben a havi járandóságuk mellett nyugdíjprémium illeti meg. A nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátásban részesülők – a kormány külön döntése alapján – a nyugdíjprémiummal megegyező módon számított egyszeri juttatást kapnak. Az állam az elmúlt években – a gazdasági növekedésnek köszönhetően – már öt alkalommal fizetett eddig nyugdíjprémiumot és egyszeri juttatást. A kormány az idei négyszázalékos GDP-növekedéssel számolva 20,5 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére. Azokat az idős embereket is támogatja az állam, akik elérték a nyugdíjjogosultságukat, de továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2024-ben is fenntartja a kormány a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulásiadó- és járulékmentességét.

Szintén fontos megemlíteni, hogy a gyermekes családok otthonteremtését 2024-ben minden eddiginél magasabb összegekkel támogatja az állam.

Lapunk beszámolt arról az idetartozó hírről is, hogy a múlt hónap elején költségvetési munkacsoportot hozott létre a kormány Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével. A munkacsoport feladata a költségvetés egyensúlyának szigorú védelme. A fegyelmezett gazdálkodás érdekében a testületet vezető pénzügyminiszter erős jogkört kap, akár vétójoggal is élhet. A munkacsoport jóváhagyása nélkül semmilyen javaslat nem kerülhet a kormány elé.