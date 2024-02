Hatalmas lehetőség kapujához érkezett Magyarország

– Miért érdemes a magyar gazdaság jövőjét a zöldtechnológiákra alapozni? – tette fel újra a kérdést közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője, aki a választ ezúttal is megadta. Magyarország ugyanis jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy kihasználja a bennük rejlő lehetőségeket.

A szakértő szerint a zöldiparágak segítségével hazánk nyerhet a kedvezőtlen geopolitikai folyamatokon. Amerikában és Európában egyre nagyobb igény mutatkozik a tiszta technológiákra, de azok oroszlánrészét Kína állítja elő. A napelempanelek gyártásának közel kilencven százalékát az ázsiai óriás kontrollálja, míg az Egyesült Államok és az Európai Unió együttes részesedése egy százalék. A zöldenergia tárolásához szükséges lítiumion-akkumulátorok háromnegyede Kínában, 92 százaléka Ázsiában készül. Kína ráadásul a szélturbinákhoz és hidrogéntechnológiához nélkülözhetetlen ritkaföldfémek kitermelésében is világelső, vállalatai pedig más, nyersanyagokban gazdag térségekben is egyre nagyobb befolyást szereznek (részben erről szólnak az afrikai konfliktusok is).

– Mindegy tehát, hogy egy ország az energiát nap- vagy szélerőműben termelné meg, ahogyan az is, hogy akkumulátorral vagy hidrogéntechnológiával tárolná; az eszközt jó eséllyel egy kínai vállalattól fogja megvásárolni, és ez várhatóan a jövőben is így marad – hangsúlyozta az üzletágvezető.

Hortay Olivér arra figyelmeztetett, hogy a blokkosodással a közvetlen kereskedelmi kapcsolatok egyre nehézkesebbé válnak. A Nyugatnak azonban továbbra is szüksége van a kínai zöldtechnológiákra, ahogyan Kínának is a nyugati piacokra, így a technológia új utat fog találni magának (ezt az elmúlt két év szankciói és a történelmi tapasztalatok is bizonyították). Márpedig azok az országok, amelyek ezt lehetővé teszik, nemcsak gazdaságilag, de biztonsági szempontból is nyerhetnek az új értékláncokon, mert az érintettek fokozottan érdekeltté válhatnak a kiépült kapcsolat stabilitásának fenntartásában. Így emelkedett ki Svájc a pénzügyek területén a világháborúban és ezt teszi India az olajkereskedelemben az orosz–ukrán háború kirobbanása óta.