Már nem kérdés, hogy mi lesz a következő évtizedek sikerágazata

– Miért érdemes a magyar gazdaság jövőjét a zöldtechnológiákra alapozni? – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött írásában Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a választ röviden ezzel a mondattal adta meg: mert ez lesz a következő évtizedek sikerágazata.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaságban az értéket a hiány teremti, márpedig a zöldtechnológiák esetében tartósan „sok eszkimó lesz és kevés fóka”. Tíz év alatt a beépített napelemek tízszeres, a forgalomba helyezett elektromos autók pedig 85-szörös növekedést produkáltak világszerte. A tiszta (azaz zöld) technológiákba 2016 óta minden évben több pénz áramlik, mint a fosszilisekbe, és az olló folyamatosan nyílik: 2022-ben a különbség másfélszeres volt.

A tendencia folytatódik:

a Nemzetközi Energiaügynökség szerint, a következő öt évben megújuló erőműből például kétszer annyit állítanak majd rendszerbe, mint amennyit az elmúlt öt évben építettek.

– Miért van egyre több „eszkimó”? Egyrészt a klímapolitika miatt. A globális kibocsátás körülbelül feléért az energiaszektor és a közlekedés együttesen felelős. Az egyre ambiciózusabb klímavédelmi törekvések tehát legmarkánsabban ezeken a területeken jelennek meg. A döntéshozók az energiaszektor tisztulását elsősorban a megújulóktól, a közlekedését pedig az elektromos és a hidrogéntechnológiák terjedésétől remélik, így a bevezetett piaci ösztönzőket is ezekhez a várakozásaikhoz igazítják. A támogatások pedig önmagukban is a zöldmegoldások felfutását eredményezik – magyarázta a szakértő. Másrészt, az „eszkimók számát” az átálláshoz kapcsolódó műszaki kihívások is hajtják.