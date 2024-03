Fontos lett az ügyfél: akciózásba kezdtek a biztosítók

A váltáshoz igénybe vett kalkuláció alapján kiderülhet, hogy a meglévő biztosítónknál is lehet kedvezőbb szerződést kötni, vagy érdemes inkább más társaságot választani. Az új szerződésnél érdemes arra is figyelni, hogy a meglévő biztosítás felmondása után a felmondási idő alatt még biztosított az ingatlan, így az új lakásbiztosítást az eddigi megszűnése utáni naptól érdemes megkötni. Akkortól viszont mindenképpen, hogy ne maradjon az ingatlan védelem nélkül.

A biztosítók díjkedvezményt nyújthatnak az ügyfeleknek a díjfizetés módja és gyakorisága alapján. A legnagyobb kedvezmény az online bankkártyás vagy csoportos beszedési megbízással történő, éves díjfizetéssel érhető el.

Díjkedvezményt lehet szerezni, ha az ügyfél vállalja az elektronikus szerződéskötést, kapcsolattartást és kárrendezést. Van olyan biztosító, amely az alapbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások (fedezetek) számától függően is ad kedvezményt. Minden biztosítónál elérhető a nap 24 órájában telefonos asszisztencia, amely az otthoni veszélyhelyzet elhárításában és a háztartási gépek meghibásodása esetén nyújthat segítséget és küldhet szakembert. Egyes biztosítók átvállalják a vészelhárítás költségeit, abban viszont különbség van köztük, hogy milyen értékben, találni harminc- és 150 ezer forintos limitet is.

Egyes biztosítók online kárbejelentés estén néhány napos kárügyintézést garantálnak, ellenkező esetben kötbért fizetnek az ügyfélnek. A cégek többsége igény esetén tanácsadót is ajánl, aki online kommunikációs eszközökön keresztül vagy személyesen segíthet az igényekhez igazítani a lakásbiztosítást. A társaságok akciós ajánlatait még akkor is érdemes átnézni, ha az ügyfél meg van elégedve a jelenlegi szerződésével, hiszen kedvezőbb szerződést akár a meglévő szolgáltatónknál is el lehet érni. Főleg most, a tömeges felmondás miatt az ügyfél igénye is alku tárgyává vált. Az összehasonlítás egyébként jól jöhet, hiszen a különböző kedvezmények valódi értéke is akkor válik láthatóvá, ha kiderül, hogy más biztosító hasonló, vagy ugyanolyan feltételek mellett milyen díjat és szolgáltatást kínál.