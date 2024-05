Nagyon sok pénzből újították fel a várfürdőt, ezt érdemes lesz közelebbről is szemügyre venni

Magyarország nem akar blokkosodott világot, azon dolgoznak, hogy Magyarország észak és dél, kelet és nyugat találkozási pontja legyen az iparban és a turizmusban is. – A Gyulai Várfürdő már közel jár ehhez – fogalmazott az átadón Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Kifejtette, 2020-ban a koronavírus-járvány küldte padlóra a turizmust; majd az orosz–ukrán háború miatt kialakult energiaválság és magas infláció következtében szűkültek be a fejlesztési lehetőségek és a források. Innen kellett felállnia az országnak és Gyulának is. „Ez a beruházás is bizonyítja, nekünk a béke az első” – húzta alá.