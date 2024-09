Megnéztük, hogyan állnak uniós összevetésben a magyar beruházások

Napjaink közéleti vitáiban egyre gyakrabban kerül elő témaként a magyar gazdaság állapota. A nyilvánosságban megannyi vélemény megjelenik, ezek helyett azonban érdemes a legfontosabb folyamatokat bemutató európai uniós adatokat megvizsgálni. Éppen ezért fellapoztuk az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat összesítését, mégpedig az egyik legfontosabb gazdasági mutató, a beruházási ráta ügyében. Ez fontos jelzőszáma annak, merre tart egy-egy gazdaság.

Az Eurostat számba veszi az unió mind a 27 tagállamának adatait, ezek alapján pedig világos a helyzet: a magyar gazdaság európai összevetésben is elég jól áll. De lássuk a részleteket!

Tavaly, vagyis 2023-ban a GDP több mint 26 százalékát, egészen pontosan 26,3 százalékát tették ki idehaza a beruházások. Az érték önmagában is robusztus, különösen a többi uniós országéhoz viszonyítva. A 27-ek átlagos rátája ugyanis nem érte el a 22 százalékot, 21,8 százalékon állt meg. Magyarország mutatójánál összesen három állam, Észtország, Csehország és Románia büszkélkedhetett jobb adattal, vagyis éppen csak lemaradtunk a dobogóról. Mindezt úgy, hogy például a német, az olasz és a spanyol ráta még az uniós átlagot sem érte el, de hazánk rávert a régiós államok többségére, így Ausztriára, Lengyelországra és Szlovákiára is.

Minden gazdasági adat kapcsán fontos kérdés persze, hogy csupán egyszeri kiugrásról van szó vagy hosszabb ideig tartó, egyértelmű folyamatról. A magyar beruházási ráta kapcsán az utóbbiról beszélhetünk, a hazai mutató ugyanis az idei első hat hónapban is magas, így az uniós összevetésben is előkelő helyen található. A beruházások a GDP arányában 2024 első felében megközelítették itthon a 23 százalékot, ami ismét az EU-s lista első felében, a nyolcadik pozícióban helyezte el ez ügyben hazánkat. Az uniós átlagot idén is bőven lehagyja a magyar mutató, az ugyanis 21 százalék alatt maradt. Az első három helyezett kiléte tavalyról idénre nem változott, rajtunk kívül a térségünkből csak Ausztria és Horvátország tudott még elénk kerülni – igaz, utóbbi csupán egy paraszthajszállal.

S arról, hogy kik ruháznak be nálunk a legnagyobb mértékben, érdemes felidézni Orbán Viktor miniszterelnök szavait. – Huszonötmilliárd eurónyi vagyont tettek le a németek, nevezzük ezt működő tőkének. Kilencmilliárdot tettek le az amerikaiak, kilencmilliárdot a kínaiak, és utána jönnek a dél-koreaiak. Jó állapotban vagyunk, jó irányban vagyunk – fogalmazott a miniszterelnök, majd azt mondta: arra kell törekedni, hogy más mellett beruházási semlegesség is legyen. – Nyugatról és keletről is kellenek a beruházások, kellenek a beruházási források – húzta alá a kormányfő.

