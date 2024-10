Legördült a gyártósorról a kétmilliomodik Mercedes Kecskeméten

Októberben gördült le a gyártósorról a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kétmilliomodik autója, egy tisztán elektromos hajtású EQB. Az üzemben jelenleg a Mercedes-Benz A osztály modelljei, a CLA Coupé és Shooting Brake modellek, valamint a Mercedes-Benz EQB-k készülnek. Tavaly több mint 174 ezer jármű gördült le a kecskeméti gyártósorokról.

Fotó: Mercedes-Benz Hungary

Kétmillió elégedett ügyfél vezet olyan Mercedes-Benzt, amely Kecskeméten készült. Ez az eredmény elsősorban a munkatársaink sikere, akik nap mint nap szakértelemmel és szenvedéllyel építik a világ legvonzóbb járműveit a magyarországi telephelyen. Munkájuk minősége és a gyár hatékonysága példaértékű a Mercedes-Benz Operations teljes termelési hálózatában

– mondta Jörg Burzer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatóságának termelésért, minőségügyért és ellátási láncért felelős tagja.

„A mostani gyárbővítéssel biztosítjuk, hogy továbbra is megbízható partnerei lehessünk vásárlóinknak, a világ bármely pontjáról is legyen szó. Az, hogy már a kétmilliomodik Made in Kecskemét Mercedes-Benz modellt ünnepelhetjük, megerősít minket abban, hogy vonzó kompakt autóink iránt kitart a nagy kereslet. Köszönet illeti a teljes kecskeméti csapatot, akik hozzájárultak ehhez a fontos mérföldkőhöz a vállalatcsoport történetében – idézi a közlemény Jens Bühler gyárigazgatót, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatóját.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár 2024-ben a legvonzóbb autóipari munkáltató lett a Randstad Awards díjazottjai között, egyúttal az elmúlt tizenegy évben tízszer ért el dobogós helyezést Az év legvonzóbb munkáltatója felmérésben.

Kecskeméten 2012-ben indult el a Mercedes-Benz kompakt modellek gyártása, közös termelési hálózatban a dél-németországi Rastattban található járműgyárral. A gyártás a B osztály modelljeivel kezdődött, egy évvel később következett a négyajtós CLA Coupé – az első olyan Mercedes-Benz modell, amelyet kizárólag Kecskeméten készítenek és innen szállítanak a világ minden tájára. 2021-ben a tisztán elektromos hajtású EQB-vel megkezdődött az első magyarországi sorozatgyártású elektromos jármű gyártása.

A kecskeméti telephelyen ugyanazon a gyártósoron készülnek mind az elektromos meghajtású csúcstechnológiás belső égésű motorral szerelt, mind a teljesen elektromos járművek. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a vállalat a gyártást az igényekhez igazítsa, és minden ügyfélnek olyan autót gyártson, amilyet szeretne – ugyanazon a gyártósoron és ugyanazokkal a munkatársakkal. Ez a rugalmasság a következő években is megmarad az új modellek tekintetében. Az elektromos autókra való átállás ütemét a piaci feltételek és a vásárlói preferenciák fogják meghatározni – írják, hozzátéve, hogy a Mercedes-Benz szilárdan hisz az elektromos mobilitás jövőjében, és felkészült az ügyfelek különböző igényeinek kielégítésére, függetlenül attól, hogy teljesen elektromos járművet vagy elektromos meghajtású csúcstechnológiás belső égésű motorral szerelt járművet szeretnének.