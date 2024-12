Az Egyesült Királyságban a tervek szerint betiltják a gáztűzhelyek telepítését az új házakba azok egészségkárosító hatásai miatt. Az elsőre hajmeresztőnek tűnő ötlet nyomán Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója lapunk megkeresésére elmondta, a gáztűzhelyek és gázkazánok használatának fokozatos kivezetése valójában klíma- és egészségvédelmi célokat is szolgál. Jelezte: az Európai Unió is menetrendet dolgozott ki a háztartások zöldítésére, amely kötelezően végrehajtandó tagállami szinten. Noha az adminisztratív úton, tiltásokkal és büntetésekkel elért változtatások a legritkább esetben találnak kedvező fogadtatásra, a kutató szerint az átállásnak itt most van létjogosultsága, ugyanis a földgáz, a szén, de még az egyéb szilárd tüzelőanyagok – még ha megújulónak számítanak is egyébként – nyílt lángon való égetése komoly egészségügyi kockázatot hordoz.

Érdemes szellőztetni, ártalmasak lehetnek a gáztűzhelyek. Fotó: NurPhoto via AFP

– Az unióban a főzéshez felhasznált energia több mint harminc százaléka földgáz – tette hozzá. Ez pedig az energiahordozó összetétele miatt fontos, amelyet túlnyomó részben metán alkot, a szén-dioxidnál 28-szor erősebb üvegházhatású gáz.

Ennek elégetésekor egyrészt szén-dioxid szabadul fel, másrészt a tűzhelyből a tökéletes műszaki állapot ellenére is folyamatosan metán szivárog.

A palackos gáz metántartalmának egy százaléka szivárgás vagy tökéletlen égés következtében kerül a levegőbe. Uniós szinten ez akkora hatással lehet az éghajlatra, mintha félmillió autót üzemeltetnénk egy évig megállás nélkül. Ezért az Európai Bizottság célja, hogy fokozatosan kivezesse a földgázt az épületekhez köthető energiafelhasználásból annak érdekében, hogy 2028-ra zéróvá váljon az új építésű épületek kibocsátása, 2050-re pedig közel zéró legyen a teljes épületállomány üvegházgáz-emissziója.

Európában a háztartások hozzávetőleg egyharmada használ gáztűzhelyet, a gázzal való főzés és a földgázzal történő fűtés az üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátásának mintegy negyedét teszi ki az EU-ban. A háztartások jelentős légszennyező források és a kibocsátás hozzájárul a globális felmelegedéshez.

A spanyol Jaume I Egyetem kutatói által közzétett új tanulmány szerint a gáztűzhelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. A kutatás kimutatta, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban évente közel negyvenezer idő előtti haláleset tudható be a nitrogén-oxidok, finomszemcsés szálló por és szén-monoxid okozta légszennyezésnek, amelyek akkor keletkeznek, amikor főzés közben gázt égetnek el. A gáztűzhelyek használatából származó beltéri levegőszennyezés több mint százmillió európai háztartást érint.

A vezető kutató megjegyezte, tagállamonként jelentősen eltér a gáztűzhelyek otthoni használata:

Olaszországban 68,

idehaza a háztartások hatvan százalékában használják,

Szlovéniában az otthonok 9,9,

Ausztriában pedig 5,4 százalékában található meg.

A gáz főzéshez való felhasználásának kérdése nemcsak a tudósok, hanem az egészségügyi és politikai intézmények fókuszpontjává is vált. A kormányok felismerve a gázzal és szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés és főzés klíma- és egészségvédelmi jelentőségét, célokat tűznek ki e tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére és az átállásra a tisztább megoldásokra. A szakértő szerint ez az átmenet megköveteli a fogyasztói gondolkodás megváltoztatását is, hogy az emberek felismerjék, saját jól felfogott érdekük is a váltás.

Elengedhetetlen a megfelelő szellőztetés

– Amíg nem történik meg a csere, elengedhetetlen a helyiségek megfelelő szellőztetése, különösen a modern hőszigetelésű épületekben, ahol minimális a természetes szellőzés – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Civil szervezetek egyébként szeretnék elérni, hogy a tűzhelyeken kötelező fogyasztói címkéket helyezzenek el a környezetszennyezési kockázatok jelzésére, valamint szükségesnek tartanának lakossági felvilágosító kampányokat is a fosszilis tüzelőanyagok beltéri elégetésének kockázatairól.